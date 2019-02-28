Суд отменил статью о незаконном обогащении

Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает привлечение к ответственности за незаконное обогащение. Такое решение принял 26 февраля.

В декабре позапрошлого года 60 народных депутатов из "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Оппоблока", Радикальной партии Олега Ляшко, "Відродження" и "Воли народа" обратились в Конституционный суд проверить соответствие статьи Основному закону.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015-ом. Это было одним из требований Европейского Союза о получении Украиной безвизового режима. Статья предусматривала тюремное заключение до 10 лет с лишением права занимать должности на срок до трех лет с конфискацией имущества. Национальное антикоррупционное бюро расследует 50 производств по указанной статье. Среди подозреваемых — бывший исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина, министр инфраструктуры Владимир Омелян.

— То, что статью отменят, было понятно пять лет тому назад. Тогда приняли еще несколько недееспособных законов для имитации бурной деятельности. Было много шума, денег из бюджета и испорченной бумаги, — говорит политолог 40-летний Тарас Загородний. — Конституционный суд принял абсолютно правомерное решение. Действует презумпция невиновности. Именно следственные органы должны доказывать, что у тебя не совпадают доходы и расходы. Возбуждать уголовное дело, проводить расследование. Человек не обязан что-то объяснять.

Статья несовершенна, потому что не прописано, с какого времени считать незаконные доходы. Ее легко обходили. Например, у депутата Сергея Лещенко спросили, откуда имеет более 3 миллионов гривен. Ответил, что взял в долг у главного редактора "Украинской правды" Елены Притулы. Любой чиновник так же скажет "а я в долг взял на 50 лет".

— Статью с самого начала писали так, чтобы был потенциал ее отменить, — говорит политолог Петр Олещук, 34 года. — Никто из представителей действующей власти не планировал ее придерживаться. От нас этого решения требовали международные партнеры, прежде всего Международный валютный фонд. А Верховная Рада не хотела голосовать. Поэтому нашли компромисс. Как приняли решение наказывать коррупционеров, но оставили лазейку. Возможно, перед самыми президентскими выборами его снова примут и будут демонстрировать как еще одну победу власти.

Отмена этой статьи не является реваншем коррупционеров. Он мог быть, если бы мы их реально победили. Ни один из тех, кого подозревали в незаконном обогащении, не оказался на скамье подсудимых и тем более не получил приговор.