Суд отменил статью о незаконном обогащении

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 2889
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1512
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
2 Просмотров: 963
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2268
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1548
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 765
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
4 Просмотров: 3303
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1647
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 549
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2115
Фото
Все фото
3
2
3
2
2
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Как найти добросовестного работника
Как найти добросовестного работника
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1512
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1548
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1368
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4329
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2997
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 февраля 2019
Просмотров: 279
Вигляд збоку
Тиждень тому, з четверга на п'ятницю, бачив сон, якого раніше не траплялося — я приснився сам собі. Так наче дивлюся на себе збоку й трохи ...
пятница, 01 марта 2019 07:05

Суд отменил статью о незаконном обогащении

  Комментировать

Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает привлечение к ответственности за незаконное обогащение. Такое решение принял 26 февраля.

В декабре позапрошлого года 60 народных депутатов из "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Оппоблока", Радикальной партии Олега Ляшко, "Відродження" и "Воли народа" обратились в Конституционный суд проверить соответствие статьи Основному закону.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015-ом. Это было одним из требований Европейского Союза о получении Украиной безвизового режима. Статья предусматривала тюремное заключение до 10 лет с лишением права занимать должности на срок до трех лет с конфискацией имущества. Национальное антикоррупционное бюро расследует 50 производств по указанной статье. Среди подозреваемых — бывший исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина, министр инфраструктуры Владимир Омелян.

— То, что статью отменят, было понятно пять лет тому назад. Тогда приняли еще несколько недееспособных законов для имитации бурной деятельности. Было много шума, денег из бюджета и испорченной бумаги, — говорит политолог 40-летний Тарас Загородний. — Конституционный суд принял абсолютно правомерное решение. Действует презумпция невиновности. Именно следственные органы должны доказывать, что у тебя не совпадают доходы и расходы. Возбуждать уголовное дело, проводить расследование. Человек не обязан что-то объяснять.

Статья несовершенна, потому что не прописано, с какого времени считать незаконные доходы. Ее легко обходили. Например, у депутата Сергея Лещенко спросили, откуда имеет более 3 миллионов гривен. Ответил, что взял в долг у главного редактора "Украинской правды" Елены Притулы. Любой чиновник так же скажет "а я в долг взял на 50 лет".

— Статью с самого начала писали так, чтобы был потенциал ее отменить, — говорит политолог Петр Олещук, 34 года. — Никто из представителей действующей власти не планировал ее придерживаться. От нас этого решения требовали международные партнеры, прежде всего Международный валютный фонд. А Верховная Рада не хотела голосовать. Поэтому нашли компромисс. Как приняли решение наказывать коррупционеров, но оставили лазейку. Возможно, перед самыми президентскими выборами его снова примут и будут демонстрировать как еще одну победу власти.

Отмена этой статьи не является реваншем коррупционеров. Он мог быть, если бы мы их реально победили. Ни один из тех, кого подозревали в незаконном обогащении, не оказался на скамье подсудимых и тем более не получил приговор.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК, Наталия ПЕЧИБОРЩ, Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд отменил статью о незаконном обогащении». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 34306
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции Просмотров: 24003
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 1 Просмотров: 22149
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 3 Просмотров: 15202
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
8
 Просмотров: 10560
Комментарии
Украина должна прекратить действие свободной экономической зоны с Крымом
Украина должна прекратить действие свободной экономической зоны с Крымом
К Поместной церкви Украины присоединились 400 общин
К Поместной церкви Украины присоединились 400 общин Просмотров: 27
После победы Зеленского вероятен новый Майдан
После победы Зеленского вероятен новый Майдан Просмотров: 2088
Новый проход через Керченский пролив может отсрочить выборы
Новый проход через Керченский пролив может отсрочить выборы Просмотров: 1035
"Деньги за уголь из Донбасса возвращаются пулями и снарядами"
"Деньги за уголь из Донбасса возвращаются пулями и снарядами" Просмотров: 54
Больше всего комментируют
23
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
19
Порошенко отличился странным поведением
8
Трое нардепов идут из фракции Порошенко
6
Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России
4
Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины
Голосов: 95
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua