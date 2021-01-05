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среда, 06 января 2021 07:25

Степанов сам определил поставщика вакцины от коронавируса

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Министр здравоохранения Максим Степанов с весны заявлял, что ведет переговоры с производителями вакцин от коронавируса. Между тем объемы достаточные для обеспечения коллективного иммунитета своего населения заказали не только Канада, США, страны ЕС, но и Мексика, Египет, Аргентина, Таиланд, Эквадор, Панама, Ливан, Перу, Филиппины, Малайзия.

Глобально - у производителей зарезервировали 7,25 млрд вакцин. Поэтому для Украины должно быть 40 млн доз. За исключением 8 млн доз по "Ковакс" (мировая инициатива для обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцинам против коронавируса. Около 150 стран являются ее участниками, в частности Украина. - ГПУ), заказ на коммерческой основе должен был бы достичь 32 млн доз. Но по состоянию на 29 декабря имели ноль.

С весны по сегодняшний день нужно было подписать четыре-пять соглашений с несколькими производителями, которые производят вакцины по различным технологиям. Это важно, потому что сейчас не может быть точно известно, какие именно покажут наибольшую эффективность.

Но только 10 декабря Минздрав уполномочил госпредприятие "Медицинские закупки" на проведение закупки. В этот же день ГП сообщило производителям вакцин о намерении заказать определенный объем. На 18 декабря с несколькими вели диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки. Но 21 декабря Степанов на совещании у премьер-министра сообщает, что страна в опасности из-за якобы срыва переговоров, поскольку "Медицинские закупки" требуют от производителей банковскую гарантию на предоплату. Премьер поручил работать с рынком исключительно через Минздрав.

Ирония в том, что производитель, о котором говорил Степанов, подтвердил в тот же день, что готов дать банковскую гарантию на предоплату. Поставщик, который нами был законтрактован сейчас, тоже предоставил ее. Украинцы могут не волноваться из-за средств (1,9 млн доз вакцины от китайской компании "Синовак" будет поставлять украинский представитель "Лекхим". Одна доза стоит 504 грн, в общем закупка достигает 965 млн грн. - ГПУ).

21 декабря до конца года оставалось восемь рабочих дней. Достучаться до премьер-министра для разъяснения ситуации мне не удалось. Вступать в спор со Степановым относительно его злоупотреблений служебным положением означало, что за бюджет 2020 года мы точно ничего не закупим, а первый контракт 2021-го сможем подписать не раньше февраля. Так что украинцы получили бы доступ к вакцине с опозданием по меньшей мере в два месяца.

Поэтому мы направили в Минздраве предложения поправок к договорам о закупке вакцины с несколькими поставщиками на согласование, как требовал Степанов. На утро 28 декабря получили зеленый свет только по одному. С ним и заключили договор. Промедление означало бы отсрочку поставок вакцины почти для миллиона наших сограждан группы риска. Это сотни сохраненных жизней. Тысячам не придется брать больничный по временной потере трудоспособности.

В рамках этой закупки придерживались ли принципа разделения функций политического органа Минздрава и государственного закупочного агентства во избежание в том числе злоупотреблений полномочиями? Нет. По сути, министр сам определил поставщика.

По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика. На сегодняшний день мы могли иметь два контракта, а не один, по двум разным вакцинам.

Продолжать ли работать в таком формате? Нет. Во-первых, Минздрав не имеет опыта закупок товаров медицинского назначения. Для нужд системы здравоохранения в прошлом году Степанов провел лишь одну закупку импортных костюмов биозащиты.

Во-вторых, Минздрав не должен заниматься закупками. Отдельное агентство и является залогом достаточной экспертизы, понимания рынков, организационной способности.

В-третьих, министерство не может концентрировать в себе полномочия по определению предмета закупки и одновременно поставщика. Слишком велик соблазн для чиновников.

Автор: Арсен ЖУМАДИЛОВ, директор государственного предприятия "Медзакупки Украины"
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