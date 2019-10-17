"Становление Православной церкви Украины в мире оживится"

"Грецию и Украину связывают славные страницы истории, дружбы и сотрудничества. Установление полного евхаристического единения (возможность совместного служения литургии. — ГПУ) и официальных отношений между поместными церквами Греции и Украины — еще одна страница, которая навеки будет вписан в нашу историю и наши сердца", — написал в "Фейсбуке" глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний, 40 лет.

Элладская православная церковь признала автокефалию ПЦУ. Решение приняли на соборе в Афинах 12 октября. Ни один из 80 архиереев церкви не проголосовал против, только семеро предлагали отсрочить.

— Прорвали блокаду Московского патриархата. Русская церковь прилагала все усилия, чтобы в мире не признали Православную церковь Украины. Но не достигла цели, — говорит религиовед Александр Саган, 52 года.

— Более полусотни епископов греческой церкви заявили, что на них давила Москва. Пыталась влиять на решения. Русская православная церковь не брезгует любыми средствами. Но теперь, после признания Элладской церкви, становление ПЦУ в мире православия оживится. В ближайшее время нас начнут признавать другие.