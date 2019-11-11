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вторник, 12 ноября 2019 07:05

США отменят должность представителя по Украине

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Вашингтон планирует упразднить должность специального представителя по вопросам Украины, пишет американское издание "Форейн Полиси" со ссылкой на американских чиновников.

Полномочия спецпредставителя должны перейти другим чиновникам Госдепартамента. До 27 сентября должность занимал 54-летний Курт Волкер. Работал с июля 2017-го. Тогда и создали этот пост. Подал в отставку после того, как его назвали одним из участников скандала о вероятном давлении президента США на Владимира Зеленского. Дональд Трамп якобы просил возобновить расследование в отношении фирмы "Бурисма". В ее совет директоров входил Хантер Байден — сын бывшего вице-президента Соединенных Штатов и предполагаемого главного конкурента Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена. Последний в 2016-м оказывал давление на украинскую прокуратуру, чтобы закрыли дело "Бурисмы", считают в окружении президента США.

Ликвидация должности — сигнал, что последствия от процесса импичмента президента США Дональда Трампа оставят ощутимый след в американской политике относительно Украины, говорится в статье. Мол, американской администрации будет трудно найти кого-то на эту роль — насколько угрожающей стала работа по Украине.

— Причастные к этому направлению политики дали показания Конгрессу. Их карьера пострадала или вообще уничтожена. Никто в здравом уме не захочет вступить в эту роль. Весь мир будет следить за каждым твоим движением, — говорит изданию Курт Волкер.

Автор: Михаил СКРИПНИК
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