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вторник, 01 октября 2019 06:41

Спецпредставитель США по делам Украины ушел в отставку

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Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины 54-летний Курт Волкер 27 сентября подал в отставку.

Американский телеканал Си-Эн-Эн назвал его одним из участников скандала вокруг телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и его коллеги Дональда Трампа. Последний, мол, просил возобновить расследование в отношении фирмы "Бурисма". В ее совет директоров входил Хантер Байден — сын бывшего вице-президента Соединенных Штатов и предполагаемого главного конкурента Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена. Последний в 2016-м оказывал давление на украинскую прокуратуру, чтобы закрыть дело "Бурисмы", считают в окружении президента США.

25 сентября Палата представителей американского парламента инициировала расследование для импичмента президенту Трампу. Его обвиняют в измене присяге, национальной безопасности и чистоты выборов.

Адвокат Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани обнародовал свою переписку с Волкером. Она свидетельствует, что последний свел его с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

"Приятно было позавтракать сегодня. Как мы обсудили, связываю вас с Андреем Ермаком, он очень близок к президенту Зеленскому", — написал Волкер. Джулиани имел несколько телефонных разговоров и встреч с Ермаком. Он настаивает, что действовал от имени Госдепа США. 27 сентября лидеры Палаты представителей объявили, что допросят Волкера.

Спецпредставителем Государственного департамента США по делам Украины Волкер работал с июля 2017-го. Тогда и создали этот пост. Поскольку Минские и нормандские переговоры между лидерами Украины, Германии, Франции и России не давали результата, Штаты решили активнее включиться в переговоры.

— Волкер был эффективнее, чем Виктория Нуланд (бывшая помощница государственного секретаря США по делам Европы и Евразии. - ГПУ), которая ранее занималась вопросами Украины, - говорит заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков, 26 лет.

— Открыто говорил об агрессии РФ. Сделал ряд важных заявлений по Крыму, осудил выдачу российских паспортов на Донбассе. Поддерживал предоставление Украине летального оружия. Предлагал разумные подходы урегулирования конфликта на Донбассе. Например, по миротворческой миссии. Но не имел реальных рычагов усиливать Киев и ослаблять Москву. Волкеру определили задачи, но не дали возможностей выполнить, поэтому был обречен на провал. В середине прошлого года стало ясно, что его переговоры с Сурковым (помощник президента РФ. — ГПУ) не помогут Украине.

Должность спецпредставителя переживает кризис. Ее могут отменить. Но это не будет означать, что мы потеряем поддержку Штатов в российско-украинской войне.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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