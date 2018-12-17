Создали поместную Православную церковь Украины

— Сегодня мы смогли объединить три ветви православия в единую Украинскую поместную церковь. Господь услышал наши просьбы, — говорит митрополит Киевский и всей Украины, предстоятель Православной церкви Украины 39-летний Епифаний со сцены на Софийской площади столицы после своего избрания Объединительным собором 15 декабря. — Хочу призвать братьев к Единой церкви. Наши двери открыты для всех. Впереди еще много работы.

Собор начался около часа. Участие приняли иерархи Киевского и Московского патриархатов, Украинской автокефальной церкви, священники и миряне.

"Было 200 делегатов. Голосование — тайное. В первом туре тройка лидеров выглядела так: митрополит Киевского патриархата Луцкий и Волынский Михаил — 38 голосов, Переяславский и Белоцерковский Епифаний — 81, митрополит Винницкий Московского патриархата Симеон — 56 голосов, — рассказал участник собрания религиовед Александр Саган, 51 год. — Во втором туре миряне и священники не голосовали. Михаил снял свою кандидатуру, а голоса епископов распределились так: за Симеона — 28, за Епифания — 36".

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил Епифания на 6 января в Стамбул на общую литургию и вручение томоса — документа об автокефалии. На формирование руководящих органов церкви после этого понадобится один-два месяца, говорит Епифаний.

По уставу новая объединенная церковь — митрополия, а не патриархия. Почему?

— Существуют три тождественных по значению статуса, — говорит религиовед Андрей Юраш, 49 лет. — В мировом православии есть девять патриархий, три архиепископии. До субботы было две митрополии: одна — Польская, вторая — Чешская и Словацкая. Теперь к ним присоединилась украинская. На Вселенских соборах голос предстоятеля каждой из этих церквей одинаков по важности.

Болгарская церковь в ХІХ веке восстановилась тоже сначала как митрополия. Потом получила статус патриархии. Украинская церковь окрепнет, объединит большинство православных верующих государства под своим началом, станет одной из самых влиятельных и самых многочисленных в мире. Тогда будет иметь все основания получить патриарший статус.

Как будет происходить признание нашей церкви другими?

— 6 января будет торжественное богослужение в кафедральном соборе святого Георгия в Константинополе. Вселенский патриарх Варфоломей передаст митрополиту Епифанию томос. Это конечная точка. После этого все другие православные церкви будут выражать свою позицию относительно нашей. На синодах абсолютное большинство признает ее.

Критики обвиняют, что наша церковь не независимая, а является структурой Константинополя.

— С 6 января Украина перестанет быть канонической территорией любой другой церкви. В октябре Константинополь возобновил протекторат над украинской территорией (признал, что в ХVII в. Москва незаконно себе ее подчинила. — ГПУ). Но по получении томоса Украина будет канонической территорией исключительно Украинской поместной церкви. Томос — это документ о независимости. Он значит, что наша поместная церковь полностью самостоятельна.

Варфоломей в письме к руководителю Московского патриархата Онуфрию отметил, что после собора он теряет свой титул Киевского митрополита. Становится просто епархиальным архиереем Русской православной церкви в Украине.

Как будет действовать Московский патриархат?

— Он находится на чужой канонической территории. Это смертельный приговор для него. Будет бороться за выживание любыми средствами. Обман, запугивание, давление на верующих и духовенство — все, чтобы убедить не приобщаться к поместной церкви. Но большинство церковников и верян МП все равно увидят, что вхождение в нее неотвратимо и будут воспринимать его положительно.

Почему поместную церковь возглавил не предстоятель Киевского патриархата Филарет?

— Это его добрая воля. Осознает, что всем нужен символ понимания. Иерарх, который сможет стать объединяющей фигурой. Епифаний — ближайший единомышленник Филарета, продолжит его линию на новом этапе.

Ни у кого нет сомнения относительно веса Филарета в признании Украинской независимой церкви. Теперь он будет носить титул пожизненного почетного патриарха, духовного лидера новой церкви. Филарет, бывший руководитель УАПЦ Макарий и Симеон — наистарший архиерей Московского патриархата, который пришел на собор, будут постоянными членами синода. Другие будут меняться каждые полгода. Постоянное членство — это признание особой роли этих церковников. Они будут иметь большое влияние. Ввиду авторитета патриарха Филарета, он будет ключевой фигурой в принятии любого решения.

В Русской православной церкви назвали Объединительный собор неканоническим.

Накануне направили обращение главы РПЦ патриарха Кирилла о якобы "притеснениях его парафиян в Украине" Папе Римскому Франциску, генеральным секретарям Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также главам Франции и Германии.

35 000 людей пришли на Софийскую площадь 15 декабря, говорят в полиции. За порядком следили 4 тыс. стражей порядка. Задержали двух людей, которые пытались пройти на собрание с холодным оружием.

Украинская церковь стала 15-й поместной

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит 39-летний Епифаний 16 декабря провел службу в Михайловском соборе. Упомянул глав всех поместных церквей, кроме русской.

На сегодня поместная церковь насчитывает почти семь тысяч парафий, сказал после службы. Приходы Московского патриархата в Украине "находятся в лоне Русской православной церкви, но имея здесь украинскую регистрацию", добавил.

Михайловский собор будет постоянным кафедральным храмом митрополита Киевского и всей Украины. При этом главный храм поместной церкви — Софийский собор, но в исторической достопримечательности 1036 года службы будут проводить редко.

В тот же день митрополита Епифания упомянули во время службы в Константинополе в присутствии патриарха Варфоломея. Упоминание предстоятелей в соответствии с местом в диптихе — перечне поместных церквей — один из ключевых признаков церковного общения между ними. Первым в нем идет Вселенский патриарх, а украинская церковь будет иметь 15-е место.

Бывал в зоне боевых действий на Донбассе

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний — Сергей Думенко — родился 3 февраля 1979-го в селе Волково Ивановского района на Одесчине. Рос в Старой Жадове Сторожинецкого района Черновицкой области.

Образование получил в Киевской духовной академии. Стажировался в Афинском национальном университете Греции.

В 2007-м принял монашеский постриг. В следующем году стал секретарем патриарха Филарета. Через несколько месяцев после этого — наместником Выдубицкого монастыря в Киеве, еще через два — руководителем делами всей Киевской патриархии. В 2010 году его назначили епископом Переяслав-Хмельницким и Бориспольским и ректором Киевской богословской академии.

В 2012-м возведен в сан архиепископа, а 28 июня 2013 года — митрополита Переяславского и Белоцерковского. Тогда же становится патриаршим наместником. В случае смерти или болезни предстоятеля УПЦ КП Филарета должен был выполнять его функции до избрания нового патриарха.

Собирал помощь для воинов АТО, бывал в зоне боевых действий на Донбассе.

"Наших воинов на передовой и мирных жителей убивают не российские пули или мины. А идеи "Русского мира", их творцы и пропагандисты — независимо от того, носят они костюмы, мундиры или парчовые ризы, — писал Епифаний в 2015-м в статье "Долго ли еще в украинских душах будет рыскать Москва?".