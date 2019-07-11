Современные граждане возвращаются в детство

Современные демократии рассчитаны на взрослых. Современные общества все больше возвращаются в детство.

Ребенок - существо всесильное в желаниях и бессильное в их обеспечении.

Наши предки считали себя бессильными, поэтому везде полагались на богов и духов. Сила для них была всегда подарком извне. Хотя на самом деле были крепкими и способными выживать в сложнейших условиях.

Мы же считаем себя всесильными и верим в то, что знаем и умеем все. Хотя на самом деле - безнадежно слабые. Нас спасает только сложность бесконечного человеческого муравейника, где каждый выполняет свою маленькую работу для выживания других.

Мы любим критиковать, ругаться в соцсетях, смеяться над другими. Это способ показать самим себе, что настоящая сила только внутри нас, а слабость - вне наших границ. Это наш способ оставаться младенцами несмотря ни на что.

Демократии рассчитаны на взрослых. Но граждане возвращаются в детство. Все, что за пределами нас, - царство злых духов и колдунов, считают они.

Вацлав Гавел (президент Чехии в 1993-2003 годах. - ГПУ) писал о силе бессильных. Мы же живем во времена слабости всесильных.