Американцы аннексировали пострадавшие от эпидемии острова

Гаваи насчитывают 137 островов и атоллов. Фото: unsplash.com

США аннексировали Гавайи 30 апреля 1900-го, объявив их своей "заморской территорией". Перед этим эпидемии истребили почти все население островов.

Тихоокеанские острова Гавайского архипелага заселены еще с XI-го века полинезийцами. Стали известны миру лишь после прибытия на них британского капитана Джеймса Кука в 1778 году. С конца XVIII века на островах часто бывали европейские и американские китобои и торговцы. В обмен на местные товары гавайские вожди стали требовать у иностранцев современное оружие - и получали его.

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Гавайское королевство десятилетиями успешно развивалось. В нем была создана фискальная система, армия, принимались законы. Начиная с 1820-х годов на острова стали массово переселяться американцы и выходцы из европейских стран. Через завезенные ими вирусы и инфекции умерла большая часть населения.

В 1875 году США заключили договор с Гавайями и согласовано размещение военно-морской базы США в Перл Харборе.

В 1893 году королева Гавайских островов пыталась ограничить влияние США, но вынуждена оставить престол.

После смерти короля Калакауа, 29 января 1891 его сестра Лидия Камекеха Лилиуокалани провозглашена королевой Гавайских островов. Она стала последним монархом этой страны.