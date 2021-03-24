Совет нацбезопасности и обороны наложил санкции на Януковича

Совет национальной безопасности и обороны ввел 19 марта санкции против 27 чиновников режима Януковича. Среди них сам сбежавший президент, бывший премьер Николай Азаров, министр обороны Павел Лебедев, министр образования Дмитрий Табачник, генеральный прокурор Виктор Пшонка. В перечне также милиционеры, нарушившие украинскую присягу и работающие в РФ.

- В 2014-ом руководители государства позволили произойти худшему - вторжению России на нашу территорию. Должны за это ответить, - говорит на заседании СНБО глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, 45 лет. - Не имеет значения, что они делали в тот момент - бежали в Ростов или звали РФ для "спасения" русскоязычного населения. Эти должностные лица способствовали российским спецслужбам в оккупации украинских территорий. Препятствовали правам и свободам граждан, в частности, "референдуму" в Крыму.

Санкции означают блокирование активов, ограничение торговых операций и транзита ресурсов, полетов и перевозок, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, остановку экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и разрешений на пользование недрами, запрет участия в приватизации, аренде госимущества, пользования радиочастотным ресурсом Украины, ограничение телекоммуникационных услуг.

- В связи с решением суда, который признал Януковича виновным в государственной измене в отношении всех его указов за время пребывания на посту президента проведут проверку, - говорит глава государства Владимир Зеленский, 43 года.

СНБО также ввела санкции против 19 компаний в сфере недропользования. Разрешения всех остальных проверят. Если обнаружат нарушения, предприятия вернут в государственную собственность.

- Санкции - новая игрушка Зеленского. Власть имитирует активность на фоне коррупции и проблем с эпидемией. Это отвлечение внимания, - говорит экономист Борис Кушнирук, 55 лет.

- Сами по себе эти ограничения не предусматривают уголовную ответственность и конфискацию имущества. Она возможна только после решения суда. Недавно ввели санкции против Медведчука и его супруги. Где уголовные дела? Так же относительно активов бывших чиновников. Такие ограничения используют, когда нет юридических возможностей наказать кого-то через суд.