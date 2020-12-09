"Северным потоком-2" Кремль хочет разделить Европу

5 декабря в водах Германии возобновилась прокладка труб газопровода "Северный поток-2", по сообщению немецкого Федерального морского и гидрографического агентства. Трубопровод должен поставлять газ в Европу по Балтийскому морю - в обход Украины.

На месте якобы находится российское судно "Академик Черский". Если проект достроят — Украина ежегодно будет терять $3 млрд, которые зарабатывает на транзите топлива.

Против газопровода выступают Соединенные Штаты. В прошлом году ввели санкции против причастных к сооружению компаний. Их работникам не выдают американские визы и аннулируют действующие. Счета фирм замораживают на территории США.

В следующем году американцы планируют ужесточить санкции.

- Мораторий на строительство станет сигналом, что Европа не приемлет злонамеренное поведение России, — говорит временно поверенная посольства США в немецком Берлине Робин Куинвилл. - Это не просто экономический проект, а политический инструмент. "Северный поток-2" нужен Кремлю, чтобы обойти Украину и разделить Европу.

- Это информационная диверсия Москвы и Берлина. Судно "Академик Черский" стоит возле польского города Колобжег, где "Северный поток-2" не проходит, — говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар, 57 лет.

Россия и Германия проверяют реакцию США.

- Думают, что американцам не до трубопровода, потому что в Вашингтоне продолжается смена власти. Но работы еще не возобновились, - продолжает Гончар. - Американцы побуждают немцев заморозить стройку. Но канцлер Ангела Меркель фактически является крестной матерью "Северного потока-2". Попала в капкан путинских сказок о газовом рае для Германии. Не может дать задний ход.

- Поток стал символическим проектом. Для его участников важно не потерять лицо, — говорит политолог Олег Саакян, 25 лет. - Россия хочет достроить и доказать, что может действовать вопреки санкциям. Германия старается не поддаваться на политическое давление США. Надеется договориться с администрацией нового американского президента Джо Байдена о конструктивном подходе к реализации проекта.

Параллельно сооружается газопровод из Норвегии в Польшу. "Северный поток-2" уже не очень угрожает энергетической безопасности Европы, добавляет Саакян.

- Украина должна наращивать собственную добычу газа. Потому что по решению России наша транзитная труба может в любой день остаться пустой. Следует иметь запасы. Поддерживать контакты с США, чтобы они не сняли санкции. Налаживать их с немецкими политическими и деловыми элитами. Западные страны живут по принципу демократии — от позиции общества и бизнеса зависит пребывание политика у власти. РФ всегда имела активное лобби среди немецких предпринимателей, подкупала чиновников, манипулировала общественным мнением. Должны противодействовать.