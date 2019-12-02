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вторник, 03 декабря 2019 06:25

"Российский газ может стать парадным входом для РФ в Украину"

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28 ноября в австрийской Вене состоялись двусторонние газовые переговоры между Россией и Украиной.

"Обсудили условия транзита газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского топлива для потребителей Украины", - сообщает Министерство энергетики РФ.

Встреча состоялась в рамках подготовки к подписанию договора о транспортировке газа через Украину, говорится в сообщении на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды. О прямых поставках российского газа Украине - ни малейшего упоминания. Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что переговоры на эту тему с Москвой не ведутся.

На встрече присутствовали министры энергетики РФ и Украины Александр Новак и Алексей Оржель, руководители Газпрома и Нафтогаза.

Действующий транзитный контракт заключили в 2009 году на 10 лет. Его действие заканчивается 1 января. РФ стремится максимально сократить транзит своего газа через украинскую территорию. Для этого строит "Северный поток-2" - газопровод в Германию в обход Украины. Киев добивается нового контракта на 10 лет. Россия настаивает, чтобы Украина начала покупать газ у нее. Четыре года получаем его из Европы.

- Переговоры будут продолжаться и в двустороннем, и в трехстороннем формате с ЕС, - говорит политолог 66-летний Виктор Небоженко.

- Путин шантажирует Украину и президента Зеленского. Мол, не подпишет никаких соглашений, в том числе по Донбассу, пока Киев не откажется от $ 2,8 лрд компенсации за недопоставленный газ для транзита по решению Стокгольмского арбитража. Для РФ очень важен отказ Украины от этого успеха. Потому что за невыплату ей грозит штраф до $ 12 млрд.

- С помощью газа Россия коррумпирует демократические элиты Украины и европейских государств. Монопольное влияние РФ на любую сферу общественной жизни дает дополнительные рычаги давления и шантажа, - уверяет политолог Михаил Басараб, 42 года. - Классическим примером являются Харьковские соглашения (в 2010-ом продлили пребывание Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года в обмен на скидку на газ. - ГПУ). Зеленский должен выполнять предвыборные обещания. Для этого нужен ресурс. Дешевый российский газ может стать парадным входом для РФ в Украину. В который раз даст Москве возможность влиять на политику Украины и подрывать суверенитет.

Автор: Марианна ЖОГАН
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