- Мы сталкиваемся с попытками искусственных, грубых попыток сократить пространство русского языка в мире. Вытеснить его на периферию. Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы. Активно работают агрессивные националисты. В разных странах это становится официальной государственной политикой, - говорит президент России 67-летний Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку 5 ноября.

Мафиозной группировке мало захваченной России. Хочет приватизировать русский язык. Его территория значительно больше, чем сама РФ. На русском говорят во всем мире. Защитой языка можно оправдать вмешательство в дела любой страны, где живут русскоязычные.

Зомбирование русскоязычных за рубежом, которым давно занимается российское телевидение, теперь провозгласили официальной государственной политикой РФ. Русский язык Кремль будет использовать как "мягкую силу" в гибридной войне.