Путин избегал слова "Украина"

- Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении России красную линию. Где она будет проходить — будем определять мы, - говорит президент РФ Владимир Путин, 68 лет, в ежегодном обращении к Федеральному собранию 21 апреля. - Ответ России будет асимметричный, быстрый и жесткий. Организаторы провокаций, которые угрожают нашим интересам, пожалеют о сделанном, как давно ни о чем не сожалели. Но Россия хотела бы иметь хорошие отношения со всеми участниками международного общения. В том числе - с кем отношения у нас в последнее время не складываются.

Послушать президента собралась российская политическая и бизнес-элита. Путин зашел в зал под аплодисменты. Первую часть речи посвятил социальным вопросам и борьбе против пандемии. Пообещал помощь бизнесу, анонсировал инфраструктурные проекты и программы поддержки для матерей, школьников, пенсионеров. Последние 15 мин. говорил о международных вопросах. Щеголял русской армией и ее вооружением. Рассказывал о российских "миротворческих" действиях в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. О Донбассе не сказал ни слова. Обращение транслировали на трех федеральных каналах и на рекламных плоскостях во всех крупных городах РФ.

— Недавно стали известны факты прямой попытки организации переворота (17 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке покушения на него и сыновей и причастности к этому спецслужб США. По его словам, людей, планировавших покушение, задержала в Москве ФСБ. - ГПУ). Даже такие вопиющие действия не находят осуждения у Запада, — говорил Путин. — Все делают вид, что ничего не происходит. Можно относиться как угодно к Януковичу. Его чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения относительно Лукашенко. Но практика организации государственных переворотов, политических убийств высших должностных лиц — это слишком.

— В нынешнем обращении Владимира Путина процент угроз окружающему миру был значительно меньше, чем обычно. Слов об Украине почти не было, но могут быть действия, — говорит политолог 66-летний Александр Кочетков.

- Это самая спокойная речь за последние годы. Слова "Украина" вообще избегал. Даже о скоплении войск на нашей границе не упомянул. И о присоединении ОРДЛО к России, как кое-кто прогнозировал. Возможно, Путин планирует встретиться с американским президентом Джо Байденом. Поэтому воздерживается от агрессивной риторики. Или не хочет обращать внимание на то, что готовит против Украины.

- В России стартовала предвыборная кампания (в сентябре этого года состоятся парламентские выборы. - ГПУ). Обращение главы РФ касалось запросов общества, — говорит политолог Олег Саакян, 26 лет. - Не говорил об Украине, потому что эта тема не привлекательна для избирателей.

Относительно красных линий (19 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ведущие государства мира должны определить "четкие красные линии" в отношениях с Россией и быть готовыми прибегать к санкциям, если Москва их пересечет. - ГПУ), мол, Россия сама будет решать, как и где действовать — это элемент неуверенности. Не очертил ни принципы, ни видение. Это свидетельствует об усталости, интеллектуальном истощении. Упоминание о Лукашенко - оправдание поглощения Беларуси. Объяснение вроде "мы захватили Крым, чтобы его не забрали американцы".

- Словами о красных линиях Путин уверяет, что Россию не согнуть санкциями и дипломатическим давлением. Им никто не указ. Это плохой сигнал,- говорит эксперт по международным отношениям 50-летний Владимир Горбач. — Могут разместить российские военные базы на территории Беларуси. С ракетами и самолетами. Такой же шаг могут сделать в оккупированной части Донбасса. И перевести ОРДЛО в режим Абхазии — с признанием их независимости, договором о защите и размещением военных баз.