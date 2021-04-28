Путин избегал слова "Украина"

 
Ексклюзивы
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 288
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 234
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 594
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 891
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
3 Просмотров: 486
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 342
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 90
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
1 Просмотров: 747
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Просмотров: 216
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
Просмотров: 864
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 288
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1089
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 936
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1962
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 459
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 135
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 06:51

Путин избегал слова "Украина"

  Комментировать
 

- Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении России красную линию. Где она будет проходить — будем определять мы, - говорит президент РФ Владимир Путин, 68 лет, в ежегодном обращении к Федеральному собранию 21 апреля. - Ответ России будет асимметричный, быстрый и жесткий. Организаторы провокаций, которые угрожают нашим интересам, пожалеют о сделанном, как давно ни о чем не сожалели. Но Россия хотела бы иметь хорошие отношения со всеми участниками международного общения. В том числе - с кем отношения у нас в последнее время не складываются.

Послушать президента собралась российская политическая и бизнес-элита. Путин зашел в зал под аплодисменты. Первую часть речи посвятил социальным вопросам и борьбе против пандемии. Пообещал помощь бизнесу, анонсировал инфраструктурные проекты и программы поддержки для матерей, школьников, пенсионеров. Последние 15 мин. говорил о международных вопросах. Щеголял русской армией и ее вооружением. Рассказывал о российских "миротворческих" действиях в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. О Донбассе не сказал ни слова. Обращение транслировали на трех федеральных каналах и на рекламных плоскостях во всех крупных городах РФ.

— Недавно стали известны факты прямой попытки организации переворота (17 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке покушения на него и сыновей и причастности к этому спецслужб США. По его словам, людей, планировавших покушение, задержала в Москве ФСБ. - ГПУ). Даже такие вопиющие действия не находят осуждения у Запада, — говорил Путин. — Все делают вид, что ничего не происходит. Можно относиться как угодно к Януковичу. Его чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения относительно Лукашенко. Но практика организации государственных переворотов, политических убийств высших должностных лиц — это слишком.

— В нынешнем обращении Владимира Путина процент угроз окружающему миру был значительно меньше, чем обычно. Слов об Украине почти не было, но могут быть действия, — говорит политолог 66-летний Александр Кочетков.

- Это самая спокойная речь за последние годы. Слова "Украина" вообще избегал. Даже о скоплении войск на нашей границе не упомянул. И о присоединении ОРДЛО к России, как кое-кто прогнозировал. Возможно, Путин планирует встретиться с американским президентом Джо Байденом. Поэтому воздерживается от агрессивной риторики. Или не хочет обращать внимание на то, что готовит против Украины.

- В России стартовала предвыборная кампания (в сентябре этого года состоятся парламентские выборы. - ГПУ). Обращение главы РФ касалось запросов общества, — говорит политолог Олег Саакян, 26 лет. - Не говорил об Украине, потому что эта тема не привлекательна для избирателей.

Относительно красных линий (19 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ведущие государства мира должны определить "четкие красные линии" в отношениях с Россией и быть готовыми прибегать к санкциям, если Москва их пересечет. - ГПУ), мол, Россия сама будет решать, как и где действовать — это элемент неуверенности. Не очертил ни принципы, ни видение. Это свидетельствует об усталости, интеллектуальном истощении. Упоминание о Лукашенко - оправдание поглощения Беларуси. Объяснение вроде "мы захватили Крым, чтобы его не забрали американцы".

- Словами о красных линиях Путин уверяет, что Россию не согнуть санкциями и дипломатическим давлением. Им никто не указ. Это плохой сигнал,- говорит эксперт по международным отношениям 50-летний Владимир Горбач. — Могут разместить российские военные базы на территории Беларуси. С ракетами и самолетами. Такой же шаг могут сделать в оккупированной части Донбасса. И перевести ОРДЛО в режим Абхазии — с признанием их независимости, договором о защите и размещением военных баз.

Автор: Татьяна КОВАЛЬЧУК, Ирина ЛЕВИЦКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путин избегал слова "Украина"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 11025
(PR)
(PR) Просмотров: 7488
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
4
 Просмотров: 6885
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 6840
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
3
 Просмотров: 5490
Комментарии
Зеленский поставит под угрозу санкции против России
Зеленский поставит под угрозу санкции против России Просмотров: 18
Кремль всегда провоцирует конфликты перед выборами
Кремль всегда провоцирует конфликты перед выборами
Наполеон и "Тачанка"
Наполеон и "Тачанка" Просмотров: 9
Кремль морально готовит общество к войне
Кремль морально готовит общество к войне Просмотров: 369
Европейцы - ситуативные союзники. Реальные - Соединенные Штаты и Турция
Европейцы - ситуативные союзники. Реальные - Соединенные Штаты и Турция Просмотров: 36
Больше всего комментируют
5
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
3
Летом газ для населения не подешевеет
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
2
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
Голосов: 528
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть