Противостояние сверхдержав существует только в голове Путина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг связал аннексию Крыма Россией с противостоянием сверхдержав. Это превращает конфликт вокруг полуострова в большую мировую политическую драму.

В годы холодной войны Соединенных Штатов Америки и Советского Союза было идеологическое противостояние, хоть влияние коммунистического строя и ослабевало ежегодно. Куда бы ни пришла Москва, происходило одно и то же. "Народно-демократическая революция", часто имитируемая оккупантами. Национализация частной собственности. Установление однопартийной диктатуры какого-то народного царька. Подключение захваченной страны к "лагерю народной демократии". У ориентированных на запад была совсем другая экономика, представление о государстве. Это было настоящее противостояние систем.

Нынешнее "противостояние сверхдержав" существует лишь в голове российского президента Владимира Путина. РФ, в отличие от СССР, — не сверхдержава. Ее экономический потенциал при такой огромной территории приближает страну скорее к карликам, чем к великанам. Ни одной альтернативной идеологической повестки дня Кремль не предлагает. Россия противостоит цивилизованному миру и продолжает от него зависеть. Каждое решение Запада об усилении санкций бьет по ее экономике сильнее любого оружия. И на Западе, и в России замечательно знают, что "настоящие" санкции, которые разрушили бы российскую экономику, ударили бы по самому Западу, но "противостояния" прекратили бы навсегда.

Россия — не настоящий конкурент. Это мировой хулиган, с которым не хотят связываться, чтобы не переходить к более решительным действиям. Не доводить дело до большой войны, пусть и экономической.

Жители Крыма, как и все украинцы — заложники не противостояния сверхдержав, а международного хулиганства.