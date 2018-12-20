"Придется поднять цены на газ весной"

 
Ексклюзивы
1/5
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 207
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1449
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3708
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4131
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1719
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2223
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1143
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2727
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
3
2
2
3
2
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
Юлия Тимошенко обещает в три раза более дешевый газ
Юлия Тимошенко обещает в три раза более дешевый газ
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1431
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2403
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1575
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3168
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1134
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 декабря 2018
2 Просмотров: 377
Кольорові конверти
Поміж усіх передноворічних клопотів є один особливий — це коли пишеш і надсилаєш привітання. Здавалось би, ну що там такого? Сів, написав, ...
пятница, 21 декабря 2018 07:30

"Придется поднять цены на газ весной"

  Комментировать

Международный валютный фонд 18 декабря утвердил новую программу помощи Украине на $3,9 млрд — 108 млрд грн. $1,4 млрд первого транша должны поступить 25 декабря. Потом средства планируют выделять каждые полгода.

В тот же день Мировой банк решил предоставить Украине финансовые гарантии на $750 млн. Деньги должны способствовать реализации реформ в банковской системе, в сфере пенсионного обеспечения, противодействия коррупции, отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель, а также обеспечить их дальнейшее внедрение.

— Украинская власть при поддержке партнеров возобновила экономическую стабильность и рост, — говорит первый заместитель директора МВФ Дэвид Липтон, 52 года. — Помогли рассудительная фискальная и монетарная политика, гибкий обменный курс. Киев утвердил надежный бюджет на 2019 год, повысил тарифы на газ и отопление и принял законодательство для совершенствования управления в государственных банках.

По предыдущей программе с 2015 года Киев получил четыре транша — $8,7 млрд из возможных 17,5, потому что не выполнил требований Фонда в полном объеме.

— Последний транш от МВФ мы получили в мае прошлого года. На возобновление сотрудничества пошло почти полтора года. Это можно было сделать втрое быстрее. Фонд требует то, что нужно в первую очередь Украине. Эти шаги могут быть болезненными, поэтому вредят рейтингам власти перед выборами, — говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса, 36 лет.

— МВФ настаивал на создании эффективного антикоррупционного суда, пенсионной реформе. Мы это выполнили. Должны были привести тарифы на газ к рыночным. Это сделали частично. Придется еще поднять цены весной.

Нужно завершить формирование нормального антикоррупционного суда. Представителям власти и олигархату не выгодно, чтобы он был эффективным. Необходимо создать законодательство, которое позволит приватизацию земли.

Полученные от МВФ деньги будут резервом Национального банка Украины. Будут поддерживать валюту. Сам факт предоставления транша является сигналом для других инвесторов, что с Украиной можно работать. В следующем году нас ожидают большие выплаты внешнего долга. Без денег МВФ и других кредиторов мы бы не смогли отдать нужную сумму и удержать бюджет стабильным.

— Доверие к теперешнему правительству есть. Если после выборов к власти придут популисты, второй транш не дадут, — говорит политолог Виктор Таран, 40 лет. — Нужно, чтобы мы не повторили пример Аргентины или Греции. Там курс обвалился и МВФ пришлось тратить на помощь им еще больше средств.

Автор: Ангелина КОВАНДА, Назар ВАЛЬЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Придется поднять цены на газ весной"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

В чемодан с бомбой террорист положил детскую одежду

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 56336
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 40128
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 28511
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 12843
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 12330
Комментарии
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
3
 Просмотров: 162
Мы выбираемся из Средневековья
Мы выбираемся из Средневековья Просмотров: 9
"России нужен весь Керченский пролив"
"России нужен весь Керченский пролив" Просмотров: 171
"Кремль готовит прикрытие для наступления"
"Кремль готовит прикрытие для наступления" Просмотров: 333
Объединение демократической оппозиции: Гриценко поддержали Томенко и Катеринчук
Объединение демократической оппозиции: Гриценко поддержали Томенко и Катеринчук Просмотров: 81
Больше всего комментируют
20
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
14
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
4
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
Голосов: 636
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua