"Придется поднять цены на газ весной"

Международный валютный фонд 18 декабря утвердил новую программу помощи Украине на $3,9 млрд — 108 млрд грн. $1,4 млрд первого транша должны поступить 25 декабря. Потом средства планируют выделять каждые полгода.

В тот же день Мировой банк решил предоставить Украине финансовые гарантии на $750 млн. Деньги должны способствовать реализации реформ в банковской системе, в сфере пенсионного обеспечения, противодействия коррупции, отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель, а также обеспечить их дальнейшее внедрение.

— Украинская власть при поддержке партнеров возобновила экономическую стабильность и рост, — говорит первый заместитель директора МВФ Дэвид Липтон, 52 года. — Помогли рассудительная фискальная и монетарная политика, гибкий обменный курс. Киев утвердил надежный бюджет на 2019 год, повысил тарифы на газ и отопление и принял законодательство для совершенствования управления в государственных банках.

По предыдущей программе с 2015 года Киев получил четыре транша — $8,7 млрд из возможных 17,5, потому что не выполнил требований Фонда в полном объеме.

— Последний транш от МВФ мы получили в мае прошлого года. На возобновление сотрудничества пошло почти полтора года. Это можно было сделать втрое быстрее. Фонд требует то, что нужно в первую очередь Украине. Эти шаги могут быть болезненными, поэтому вредят рейтингам власти перед выборами, — говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса, 36 лет.

— МВФ настаивал на создании эффективного антикоррупционного суда, пенсионной реформе. Мы это выполнили. Должны были привести тарифы на газ к рыночным. Это сделали частично. Придется еще поднять цены весной.

Нужно завершить формирование нормального антикоррупционного суда. Представителям власти и олигархату не выгодно, чтобы он был эффективным. Необходимо создать законодательство, которое позволит приватизацию земли.

Полученные от МВФ деньги будут резервом Национального банка Украины. Будут поддерживать валюту. Сам факт предоставления транша является сигналом для других инвесторов, что с Украиной можно работать. В следующем году нас ожидают большие выплаты внешнего долга. Без денег МВФ и других кредиторов мы бы не смогли отдать нужную сумму и удержать бюджет стабильным.

— Доверие к теперешнему правительству есть. Если после выборов к власти придут популисты, второй транш не дадут, — говорит политолог Виктор Таран, 40 лет. — Нужно, чтобы мы не повторили пример Аргентины или Греции. Там курс обвалился и МВФ пришлось тратить на помощь им еще больше средств.