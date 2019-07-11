"Появился шанс перейти в наступление в переговорах"

Президент Владимир Зеленский вернул Романа Безсмертного в Трехстороннюю контактную группу на переговорах в Минске. Этим же указом убрал из нее дипломата Александра Моцика.

Роман Безсмертный представлял Украину в политической подгруппе на переговорах по Донбассу с 2014 года. В апреле 2016-го оставил эту работу, заявив, что "Минск не в состоянии сдвинуть ситуацию с мертвой точки".

В 1994-2011 годах Безсмертный был народным депутатом, представителем президента Леонида Кучмы в парламенте, главой избирательного штаба Виктора Ющенко, вице-премьером, заместителем главы администрации президента и послом Украины в Беларуси. После первого тура президентских выборов в марте этого года заявлял: "Этот стыд мы еще долго будем переживать. Допустить избрание подобного президента - унизить нацию".

3 июня президент назначил председателем Трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучму. Он возглавлял украинскую делегацию в 2014-2018 годах.

— Зеленский не хочет назначать в переговорщики новичков, — говорит политолог Владимир Фесенко, 60 лет.

— Делает ставку на проверенных профессионалов. Безсмертный имеет принципиальную позицию. Точно не пророссийский человек. Его назначение означает усиление переговорной группы. В свое время Кучма и Безсмертный ушли из Минска, потому что не хотели играть в спектакле. Это была имитация переговоров. Сейчас есть шанс сделать акцент на наступательной позиции.

Уже есть новый виток переговоров. О разведении войск в Станице Луганской договорились еще три года тому назад, а выполнили только сейчас (26 июня Вооруженные силы Украины и боевики отвели позиции от линии соприкосновения на окраине поселка Станица Луганская на Луганщине. — ГПУ). Далее должны отводить в районе Золотого и Петровского, но это зависит от россиян и сепаратистов.