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вторник, 06 августа 2019 06:46

После того, как построят, "Северный поток-2" на Украину поедут российские танки

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Комитет Сената США по международным делам 31 июля одобрил санкции против строителей "Северного потока-2". Их активы заморозят и запретят въезд в Соединенные Штаты. Санкции коснутся и другого российского газопровода в обход Украины — "Турецкого потока".

Санкционный законопроект еще должны одобрить Сенат и Палата представителей и подписать американский президент Дональд Трамп. Интересы конгрессменов и Трампа совпадают. Конгрессмены пытаются ограничить энергетический диктат России, а президент — увеличить продажи американского газа в Европу. Трамп предупреждал европейские правительства об опасности энергетического сотрудничества с Москвой. Однако они предпочитали этого не замечать.

Завершение строительства российских газопроводов и отказ России от украинского транзита опасны. Потеря Киевом бюджетных доходов (Украина будет терять $3 млрд ежегодно. — ГПУ) — не самое страшное. Наоборот, это может заставить западных кредиторов быть жестче с украинским руководством. Давить, чтобы провели необходимые экономические реформы.

Самое опасное в российских трубопроводах — война. Москву сдерживает от широкомасштабных военных действий на украинской территории страх рисковать энергетическим транзитом и обязательствами перед европейцами. Настоящая война с использованием авиации и танков может сказаться на "трубе". Даже если стороны будут пытаться воевать так, чтобы не задеть газовый маршрут. Просчитать военные действия до километра невозможно. Если Украина проиграет, у украинского руководства может возникнуть соблазн остановить транзит, чтобы вынудить Запад к более решительным действиям. В Москве это понимают. Поэтому строят новые газопроводы, чтобы Киев стал беспомощным.

Европейцы убедили себя, что Владимир Путин никогда не решится на большую войну, потому что она ему не выгодна. Мол, может достичь цели и с помощью "гибридной". Но до 2014 года они не верили, что Путин аннексирует Крым, а потом — вторгнется на украинский материк. Но это произошло.

Большая война возможна. Украинская газотранспортная система — один из немногих факторов, предотвращающих ее. А строительство новых "потоков" — один из факторов, которые приближают. Европейцы строительство остановить не хотят. А у американцев еще есть шанс.

Автор: Виталий ПОРТНИКОВ, публицист
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Дата
06
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