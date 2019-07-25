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пятница, 26 июля 2019 06:45

"После Брекзита украинский вопрос может исчезнуть с повестки дня в Евросоюзе"

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— Мы собираемся завершить Брекзит 31 октября и воспользоваться всеми возможностями, которые он даст, — говорит премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон. Он заменил на должности Терезу Мэй, которая сложила полномочия 7 июня.

Джонсон закончил Оксфордский университет. Был журналистом ежедневной газеты "Дейли Телеграф", редактором журнала "Спектатор". В 2001-м начал политическую карьеру и был избран депутатом Палаты общин от консерваторов. С 2008-го по 2016-й — мэр Лондона. Следующие два года занимал должность министра иностранных дел Британии в правительстве Терезы Мэй. Из-за расхождении с ней пошел в отставку в прошлом году в июле.

Поддерживает выход Британии из Евросоюза. Если не удастся договориться с ЕС, предлагает уйти без соглашения. Оно дает возможность сохранить торговые льготы для Великобритании, пока будет разработан всеобъемлющий договор о взаимодействии в экономических вопросах между Брюсселем и Лондоном.

В теме выхода Британии из Евросоюза дискуссионным остается вопрос Ирландии. Северная Ирландия — часть Великобритании, входит в Объединенное Королевство. Она граничит с Республикой Ирландия, государством, которое является членом ЕС. За все годы подготовки к Брекзиту так и не выработали единого мнения, как будет выглядеть граница между Британией и ЕС. Борис Джонсон требует, чтобы граница оставалась открытой. Чтобы не делить остров и поддерживать там мир на основе договоренностей 1998 года. Брюссель на это не соглашается.

Борис Джонсон — родственник нескольких европейских монарших династий, в частности российской — Романовых.

На должности министра иностранных дел в сентябре 2016-го посетил Украину и встретился с Петром Порошенко. В марте позапрошлого года во время второго визита в Киев предложил провести большую конференцию доноров Украины в Лондоне. Отмечал, что Украина двигается в правильном направлении.

— Джонсон — сторонник резкого разрыва отношений с Евросоюзом. Его назначение изменит подход Великобритании к этому вопросу, — говорит эксперт по вопросам международной политики "Украинского института будущего" Илия Куса, 26 лет.

— Будет выстраивать теплые отношения с США. Имеет хорошие отношения с Дональдом Трампом. Ему нужен внешний партнер, чтобы опереться на него после Брекзита. Потому что экономика Англии начнет ощущать последствия выхода из ЕС. Политика относительно России и Китая может стать жестче. Джонсон будет вынужден поддерживать американскую стратегию.

Парламент его страны расколот на восемь фракций. Они конкурируют между собой, настроены против него. Джонсон должен или договориться, или объявить досрочные выборы. Последний день для Брекзита — 31 октября. До тех пор премьер-министр не успеет сформировать кабмин. Просить отсрочку в ЕС для него унизительно. Чтобы получить ее автоматически, надо объявить досрочные выборы. Тогда Брекзит сместят до декабря — начала января. В любых условиях Британия придет к досрочным выборам уже этой осенью.

У нас нет системных отношений с Великобританией. Назначение Джонсона повлияет на ЕС. А от него зависит санкционная политика против России и финансовая помощь нам. Если эта страна выйдет из Союза по сценарию жесткого Брекзита — это ослабит экономику ЕС. Ухудшит наши позиции, поскольку Европа будет заниматься урегулированием последствий. Украинский вопрос может исчезнуть с повестки дня. Плюсом для нас будет, если он будет подражать США в отношениях с Россией.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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