Попытка дать автономию Донбассу закончится третьим Майданом

- Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопроса по достижению мирных договоренностей с Россией, - говорит 21 мая новоназначенный глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан, 42 года, в эфире телеканала "112".

- Что значит мирные переговоры? Между Украиной и Россией нет никаких вооруженных конфликтов. В Украине - гражданская война, - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 51 год.

- Референдум по договоренности с Россией - это попытка узаконить капитуляцию, - считает политолог 41-летний Михаил Басараб. - Во время инаугурации Зеленский заявил, что готов на все ради мира на Донбассе. Это следует понимать как открытость политического компромисса. При надлежащей обработке общественного сознания, референдум должен стать мандатом для президента на уступки Кремлю. Последствия такого мира принесут еще большую войну. Она может перекинуться и на соседние государства.

В вопросах войны Конституция и другие законы обязывают президента действовать по обстоятельствам, а не консультироваться с обществом. У нас нет законодательства о референдуме. Президент может инициировать его или обойти действующее. За первые дни правления показал, что закон для него имеет условное значение. Может провести не референдум, а общенациональный опрос, который не имеет юридического значения. На основании него - начать действовать.

Но путь капитуляции может начать и без этого. Конституция предоставляет ему полномочия представлять Украину на международной арене и вести переговоры.

- Ни один референдум не решит проблемы с Россией, - говорит эксперт по международным отношениям Александр Хара, 42 года.

- Кремль может прекратить войну, оставив Донецк и Луганск на условиях ограничения украинского суверенитета. А это неприемлемо для большинства граждан. Россия заставляет вести диалог с террористами так называемых ДНР и ЛНР. Мол, сама она не является субъектом переговоров. Переговорные позиции должен вырабатывать верховный главнокомандующий. Референдум нужен только в случае, если бы он решил дать автономию Донецку и Луганску. Потому изменение устройства страны, границ областей относятся исключительно к компетенции народа. Если такую идею попытается реализовать, получит третий Майдан.