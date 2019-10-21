Поиск компромисса с Россией — признание нашего поражения

Годами слышу в дискуссиях с коллегами, что мы должны искать компромисс с Россией. Меня удивляет такой подход. Выглядит так, будто мы совершили агрессию против кого-то, а теперь должны выторговать более мягкое наказание за свое преступление.

Разговоры о компромиссе, "который бы устроил всех участников процесса" — это согласие на то, что мы не жертва, а виновник. Или же непубличное признание нашего поражения.

Ломать голову над компромиссным наказанием должен тот, кто совершил преступление или проиграл. Мы не совершали преступления и не проиграли. Наша цель — укрепление суверенитета и восстановление территориальной целостности. Именно в такой последовательности. Пока мы не можем восстановить территориальную целостность на своих условиях, полную ответственность за жизнедеятельность оккупированных территорий несет Россия, в соответствии с международным правом. Это происходит бессрочно, до освобождения этих территорий. Тем временем мы укрепляемся изнутри и строим сильную Украину.

За наши выходки с России снимут санкции, говорят оппоненты. После унизительного компромисса с Москвой с нее также снимут санкции. Только еще получим разрушительное поражение. Соглашаться на привязку санкций к компромиссам со стороны Украины — ущербная логика. Санкции должны быть привязаны к преступлению РФ и последствиям.

Следует твердо стоять на фактах и их оценке международным правом. Наша позиция безупречна, потому что правда на нашей стороне.