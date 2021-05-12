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четверг, 13 мая 2021 06:20

"Победобесие" расцвело после нападения на Украину

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В Москве на празднование Дня Победы потратили 855,4 млн руб - около 322 млн грн. На разгон облаков - 157 млн ​​грн. Техническое обеспечение парада обошлось в 59 млн грн. Остальное - на салют и украшение Красной площади.

Ветеранам Владимир Путин пообещал по 10 тыс. руб - около 3763 грн. Это в 8,5 раза меньше, чем в Узбекистане, и в 17 раз меньше, чем в Казахстане. Зато в этих странах не тратят столько денег на парады. Вообще мало кто в мире их проводит. Разве Северная Корея.

"Победобесие" в России и его сакральный символ "великая победа" не имеют никакого отношения ко Второй мировой войне. Это явление живет в телевизоре. Проявляется в штурме бутафорского рейхстага в Подмосковье, надписях на автомобилях "На Берлин!", одетых в военную форму детях. "Великая победа" из того же символического ряда, что и георгиевская лента, "великий полководец Сталин", "Крым наш", "русский мир", "Украина - нацистское государство".

Окончательное вписывание "великой победы" в этот ряд произошло после оккупации Крыма и начала войны РФ против Украины. В телевизоре и заявлениях Путина Вторая мировая война еще продолжается. Кремль видит ее продолжение в Украине. Пытается навязать это видение россиянам. Эти усилия не безуспешны. Лишь 32% россиян могут правильно назвать год начала Второй мировой - 1939, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. 59% россиян знают, что США были союзником Советского Союза. 52% что-то слышали об участии Великобритании в Антигитлеровской коалиции. А о Франции как союзнике знают 26% опрошенных.

"Победобесие" расцвело в путинской России, потому что среди руководства нет живых участников войны. Хрущев и Брежнев знали, что это такое. Могли разгонять гонку вооружений, стучать ботинками по трибуне ООН или угрожать "закопать США", но в их головах сидело понимание того, что войны допустить нельзя. Война - это страшно, а не весело. Победа - это горы трупов соотечественников, а не танцы и кривляния телевизионных "проповедников".

В СССР была идеология, образ будущего. В современной России этого нет. Цель путинской верхушки - коррупция и воровство. Официально объявить их общей целью невозможно. Поэтому ищут идейную опору в прошлом.

Удобный столбик, за который можно зацепиться - 9 мая. Нужно только превратить эту дату с исторического события в миф. Поэтому одной из главных жертв "победобесия" становится история. Отсюда все сумасшедшие законы в РФ, которые фактически запрещают историческую науку, объективный анализ событий Второй мировой.

Для удержания власти Путину необходим милитаризм массового сознания и экономики. Частью "победобесия" является лживый миф, что построенная по военному образцу экономика укрепляет безопасность страны и боеспособность вооруженных сил. Хотя история учит обратному. Воинственная Спарта проиграла миролюбивым Афинам. Были разгромлены пронизанные духом милитаризма Третий рейх и Япония. Россия губит уровень жизни и экономику. Этим снижает уровень собственной безопасности.

Сочетание постепенного упадка с имперскими амбициями приведет к распаду страны.

Автор: Игорь ЯКОВЕНКО, российский журналист
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Дата
13
мая

Умер Валерий Лобановский

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