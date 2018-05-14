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Оккупацией Крыма РФ нанесла ущерб на триллион долларов

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Международный суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию украинским компаниям за аннексию Крыма. Речь о $159 млн. Иск против РФ подавали 18 отечественных фирм и одно физическое лицо. Часть компаний связывают с олигархом 55-летним Игорем Коломойским.

Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года. С тех пор, как президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма, говорится в постановлении суда. Это первое решение, по которому Москва должна оплатить убытки за аннексию. Кремль рассмотрение дела проигнорировал.

— Шансов, что РФ выполнит решение, маловато. С точки зрения россиян, Крым — их территория. Никаких обязательств относительно Украины они не признают, — говорит эксперт-международник Александр Хара, 41 год. — РФ сейчас пребывает вне норм международного права. Ранее решения европейских судов были выше российского законодательства. Сейчас наоборот. Путин не пойдет на возмещение, потому что это будет означать признание факта оккупации.

Но Украина может получить деньги. Есть возможность через суды демократических стран арестовывать российское имущество в Европе. Его много.

РФ уже четыре года находится в изоляции. Политический диалог с ней заморожен. Санкции негативно действуют на тамошнюю экономику. За это время из страны выведено около 250 миллиардов долларов прямых инвестиций. Отказ от уплаты компенсации станет еще одной каплей, которая доказывает, что РФ — нечестный партнер.

Решение Гаагского суда — позитивный прецедент. Дальше развитие процесса зависит от инициативы украинской стороны.

Общая сумма компенсации за четыре года оккупации полуострова может составлять до триллиона долларов. Должны учитывать не только имущество и предприятия, которые там находятся. А еще и недополученную прибыль, невозможность пользоваться собственностью. Сумма также связана с переселением людей. Украинцы переехали из Крыма на материковую часть. Здесь обустраивают свою жизнь. Это тянет за собой значительные расходы.

Также нужно учитывать землю, на которой россияне незаконно строят сооружения. А больше всего — залежи газа. Мы могли бы использовать его. Сумма с каждым годом будет увеличиваться.

"Согласно Нью-Йоркской конвенции о признании и выполнении иностранных арбитражных решений от 1958 года, сторона-победитель имеет право взыскивать государственную собственность где угодно в мире. Страны Запада выполняют ее. Судебные расходы высоки и процесс медленен, но работает. Это большая победа для украинского бизнеса, который понес убытки из-за аннексии Крыма", — отмечает в "Твиттере" шведский экономист и дипломат 66-летний Андерс Аслунд.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
15
мая

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