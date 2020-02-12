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Офис президента возглавил Андрей Ермак

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Владимир Зеленский 11 февраля освободил Андрея Богдана от должности руководителя Офиса президента. Назначил на эту должность своего помощника Андрея Ермака.

Андрей Богдан, 43 года, возглавил президентскую Администрацию в мае. Когда ее переименовали, с 25 июня стал руководителем Офиса президента. Ранее работал адвокатом Игоря Коломойского. Был уполномоченным по антикоррупционной политике в правительстве Николая Азарова.

48-летний Андрей Ермак ведет переговоры с Россией об освобождении украинцев из плена. Сопровождает президента на международных встречах. Имеет юридическое образование. Был адвокатом. Продюссировал фильмы.

- Богдан был для Зеленского неким проводником, показал политику изнутри. Там он как рыба в воде, — говорит политический обозреватель Леонид Швец, 55 лет. — С другой стороны, он одиночка, его собственный интерес — на первом месте. Это не устраивает Зеленского. Настало время, когда должен был отпасть, как первая ступень ракеты. Поводов много — поведение, манера общения. Богдан перессорился почти со всеми. Для руководителя ОП это недопустимо, потому что бросает тень на президента.

В отличие от Богдана, Ермак — не отдельный игрок, а человек на орбите Зеленского. Теперь появится политика Офиса президента, раньше ее не было. Другой вопрос — какой она будет? Пока не понятно.

1 февраля президент Владимир Зеленский проводил собеседования с потенциальными новыми членами правительства. Встречался с представителем Украины в контактной группе в Минске Алексеем Резниковым и председателем парламентского комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Галиной Третьяковой.

В правительстве планируют разделить ранее объединенные Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Минэкономики, торговли и сельского хозяйства и Минкультуры, молодежи и спорта.

Кабмин во главе с премьер-министром 35-летним Алексеем Гончаруком работает шестой месяц. В нем три вице-премьера и 16 министров. Его в прошлом году в августе утвердила Верховная Рада.

— Гончарук в кадровых вопросах осторожен. Кого менять в правительстве, решает президент, — говорит политолог Владимир Фесенко, 61 год.

Были разговоры об отставке правительства. Теперь — о кадровых ротациях. Какая причина?

— Гончарук получил показательную поддержку Зеленского после заявления об отставке (в январе премьер написал его президенту. Накануне в сети опубликовали "прослушку", где Гончарук говорит, что он полный профан в экономике". — ГПУ). Тот дал ему шанс.

Рада до сентября не может отправить правительство в отставку. Но и ротации не проведет, пока парламент рассматривает законопроект о рынке земли. Там четыре тысячи правок. Это займет не менее месяца. Возможно, и до конца апреля. Хотя по Резникову (вероятно, Офис президента видит его руководителем будущего Министерства временно оккупированных территорий. — ГПУ) вопрос почти решен.

Почему за изменения в Кабмине взялись именно сейчас?

— Разговоры начались в конце декабря. Зеленский обещал, что после Нового года оценит каждого министра. Если состоялись собеседования, значит, изменения будут. Отправить в отставку могут одного-двух министров. Вероятно, появится вице-премьер по экономике, будет отвечать за инвестиции.

Министерства и вице-премьеров сокращали, теперь будут увеличивать количество. Почему?

- Думали, сэкономят средства, уменьшат бюрократический аппарат. А возникли серьезные функциональные проблемы. Как в Министерстве ветеранов и оккупированных территорий. Объединения оказались искусственные, не дали эффекта. Зеленский — темпераментный, долго не ждет. Видит ошибку — пересматривает.

Осенью могут разъединить Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Аграрная и промышленная политика требует отдельных руководителей. От Министерства культуры спорт отделят в Государственное агентство.

Кого заменят в правительстве?

— Могут поменять министров, которые оказались не очень эффективными. Поговаривают о министре социальной политики Юлии Соколовской, министрах президентской квоты — обороны Андрее Загороднюке и иностранных дел Вадиме Пристайко. Президент хочет более активной работы.

Арсен Аваков шестой год руководит Министерством внутренних дел. Благодаря чему так долго держится?

— Имеет политическую гибкость, приспосабливается. Это сработало, когда остался при смене правительства в 2016-ом. С тех пор действует его политический вес. Стал ключевой фигурой, в которой есть потребность. Порошенко хотел его поменять, но не получилось. Потому что нужна была коалиция с "Народным фронтом".

С другой стороны, Аваков имеет влияние на отдельные политсилы, связи с крупным бизнесом. Удержался на посту в прошлом году, потому что вовремя оценил политические изменения. Еще во время президентской кампании понимал — эпоха Петра Алексеевича заканчивается. Не столько ставил на Зеленского, сколько играл против Порошенко. И ставка сыграла. Зеленский оценил, что Аваков нейтрализовал админресурс Порошенко.

Это правительство можно назвать провальным?

— Нет. Есть проблемы. Выплата внешних долгов укрепила курс гривны и парадоксально уменьшила поступления в казну. Это не следствие деятельности Кабмина.

Рискнули пойти на сложное и неоднозначное решение по земельной реформе. Ни один предыдущий Кабмин не решался. Удается удерживать стабильность — финансовую и социально-экономическую.

Чего не хватает?

— Опыта. Во-вторых, Кабмин неоднороден. Есть министры, которые имеют менеджерский талант и пройдут испытания. А есть такие, кого назначили как экспертов, а они так и не стали мощными руководителями своих ведомств.

Какие задачи будут стоять перед обновленным Кабмином?

— Те же. Экономический рост, инвестиции, реформы. На улучшение благосостояния граждан можно выйти лишь через несколько лет. Задача-минимум — погасить внешние долги. От этого зависит финансовая стабильность. Плюс модернизация системы управления.

Текущие задачи — наведение порядка с зарплатами и премиями чиновников и руководителей госкомпаний, оптимизация структуры ведомств. И социалка — своевременная выплата зарплат и пенсий, покрытие долгов, тарифы. От их выполнения будет зависеть судьба правительства.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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Дата
13
февраля

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