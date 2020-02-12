Офис президента возглавил Андрей Ермак

Владимир Зеленский 11 февраля освободил Андрея Богдана от должности руководителя Офиса президента. Назначил на эту должность своего помощника Андрея Ермака.

Андрей Богдан, 43 года, возглавил президентскую Администрацию в мае. Когда ее переименовали, с 25 июня стал руководителем Офиса президента. Ранее работал адвокатом Игоря Коломойского. Был уполномоченным по антикоррупционной политике в правительстве Николая Азарова.

48-летний Андрей Ермак ведет переговоры с Россией об освобождении украинцев из плена. Сопровождает президента на международных встречах. Имеет юридическое образование. Был адвокатом. Продюссировал фильмы.

- Богдан был для Зеленского неким проводником, показал политику изнутри. Там он как рыба в воде, — говорит политический обозреватель Леонид Швец, 55 лет. — С другой стороны, он одиночка, его собственный интерес — на первом месте. Это не устраивает Зеленского. Настало время, когда должен был отпасть, как первая ступень ракеты. Поводов много — поведение, манера общения. Богдан перессорился почти со всеми. Для руководителя ОП это недопустимо, потому что бросает тень на президента.

В отличие от Богдана, Ермак — не отдельный игрок, а человек на орбите Зеленского. Теперь появится политика Офиса президента, раньше ее не было. Другой вопрос — какой она будет? Пока не понятно.

1 февраля президент Владимир Зеленский проводил собеседования с потенциальными новыми членами правительства. Встречался с представителем Украины в контактной группе в Минске Алексеем Резниковым и председателем парламентского комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Галиной Третьяковой.

В правительстве планируют разделить ранее объединенные Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Минэкономики, торговли и сельского хозяйства и Минкультуры, молодежи и спорта.

Кабмин во главе с премьер-министром 35-летним Алексеем Гончаруком работает шестой месяц. В нем три вице-премьера и 16 министров. Его в прошлом году в августе утвердила Верховная Рада.

— Гончарук в кадровых вопросах осторожен. Кого менять в правительстве, решает президент, — говорит политолог Владимир Фесенко, 61 год.

Были разговоры об отставке правительства. Теперь — о кадровых ротациях. Какая причина?

— Гончарук получил показательную поддержку Зеленского после заявления об отставке (в январе премьер написал его президенту. Накануне в сети опубликовали "прослушку", где Гончарук говорит, что он полный профан в экономике". — ГПУ). Тот дал ему шанс.

Рада до сентября не может отправить правительство в отставку. Но и ротации не проведет, пока парламент рассматривает законопроект о рынке земли. Там четыре тысячи правок. Это займет не менее месяца. Возможно, и до конца апреля. Хотя по Резникову (вероятно, Офис президента видит его руководителем будущего Министерства временно оккупированных территорий. — ГПУ) вопрос почти решен.

Почему за изменения в Кабмине взялись именно сейчас?

— Разговоры начались в конце декабря. Зеленский обещал, что после Нового года оценит каждого министра. Если состоялись собеседования, значит, изменения будут. Отправить в отставку могут одного-двух министров. Вероятно, появится вице-премьер по экономике, будет отвечать за инвестиции.

Министерства и вице-премьеров сокращали, теперь будут увеличивать количество. Почему?

- Думали, сэкономят средства, уменьшат бюрократический аппарат. А возникли серьезные функциональные проблемы. Как в Министерстве ветеранов и оккупированных территорий. Объединения оказались искусственные, не дали эффекта. Зеленский — темпераментный, долго не ждет. Видит ошибку — пересматривает.

Осенью могут разъединить Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Аграрная и промышленная политика требует отдельных руководителей. От Министерства культуры спорт отделят в Государственное агентство.

Кого заменят в правительстве?

— Могут поменять министров, которые оказались не очень эффективными. Поговаривают о министре социальной политики Юлии Соколовской, министрах президентской квоты — обороны Андрее Загороднюке и иностранных дел Вадиме Пристайко. Президент хочет более активной работы.

Арсен Аваков шестой год руководит Министерством внутренних дел. Благодаря чему так долго держится?

— Имеет политическую гибкость, приспосабливается. Это сработало, когда остался при смене правительства в 2016-ом. С тех пор действует его политический вес. Стал ключевой фигурой, в которой есть потребность. Порошенко хотел его поменять, но не получилось. Потому что нужна была коалиция с "Народным фронтом".

С другой стороны, Аваков имеет влияние на отдельные политсилы, связи с крупным бизнесом. Удержался на посту в прошлом году, потому что вовремя оценил политические изменения. Еще во время президентской кампании понимал — эпоха Петра Алексеевича заканчивается. Не столько ставил на Зеленского, сколько играл против Порошенко. И ставка сыграла. Зеленский оценил, что Аваков нейтрализовал админресурс Порошенко.

Это правительство можно назвать провальным?

— Нет. Есть проблемы. Выплата внешних долгов укрепила курс гривны и парадоксально уменьшила поступления в казну. Это не следствие деятельности Кабмина.

Рискнули пойти на сложное и неоднозначное решение по земельной реформе. Ни один предыдущий Кабмин не решался. Удается удерживать стабильность — финансовую и социально-экономическую.

Чего не хватает?

— Опыта. Во-вторых, Кабмин неоднороден. Есть министры, которые имеют менеджерский талант и пройдут испытания. А есть такие, кого назначили как экспертов, а они так и не стали мощными руководителями своих ведомств.

Какие задачи будут стоять перед обновленным Кабмином?

— Те же. Экономический рост, инвестиции, реформы. На улучшение благосостояния граждан можно выйти лишь через несколько лет. Задача-минимум — погасить внешние долги. От этого зависит финансовая стабильность. Плюс модернизация системы управления.

Текущие задачи — наведение порядка с зарплатами и премиями чиновников и руководителей госкомпаний, оптимизация структуры ведомств. И социалка — своевременная выплата зарплат и пенсий, покрытие долгов, тарифы. От их выполнения будет зависеть судьба правительства.