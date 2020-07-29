"Нужно запустить дешевое кредитование предпринимателей на 10 лет"

Законопроект об изменении правил государственных закупок продукции машиностроения не соответствует Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, подтвердил вице-президент Еврокомиссии 48-летний Валдис Домбровскис.

— Я получил от украинского премьера гарантии, что поправки в этот законопроект будут соответствовать договоренностям между Украиной и ЕС, — заявил он.

21 июля Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №3739. Он обязывает иметь местную составляющую в машинах, которые закупают за счет государства или местных органов власти для нужд энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта. Она должна составлять 25-45%, в зависимости от вида продукции со следующего года и от 40-60% с 2024-го. В Соглашении об ассоциации одним из принципов госзакупок является недискриминационность по месту происхождения и условиям основания участников.

— Можем содействовать отечественному машиностроению, не нарушая Соглашение об ассоциации, — говорит экономист Борис Кушнирук, 54 года. — Не надо завышать курс гривны. Тогда украинская продукция становится дешевле. Нужно минимизировать прямые налоги на бизнес. Запустить дешевое кредитование предпринимателей на 10 лет.