Упрощение процедуры получения гражданства иностранным добровольцам, которые воевали за Украину, — благородный шаг. Этого долго добивались. Такое решение мотивирует воевать за Украину, — говорит бывший командир роты батальона "Айдар" 45-летний Евгений Дикий. — Вторая половина указа президента — ошибочна. Как можно приравнивать к добровольцам россиян, у которых проблемы с режимом Путина?

Президент Владимир Зеленский упростил получение гражданства Украины для россиян, которых на родине преследуют из-за политических убеждений. А также для иностранцев, которые защищали страну. Указ подписал 13 августа. Документ вносит изменения в порядок подачи заявлений на гражданство.

Теперь политические беженцы из России не должны обязательно обращаться в органы власти РФ с сообщением о выходе из гражданства. Должны подать декларацию об отказе от российского подданства и документ в подтверждение политического преследования. Его может выдать украинское Министерство иностранных дел.

Своим указом Зеленский также поручил Кабмину разработать и внести в Раду законопроект по упрощению получения гражданства для россиян, которые преследуются по политическим мотивам. И на протяжении трех месяцев внести в парламент проект закона о предоставлении убежища в Украине. Также Кабмин должен упростить процедуру, в соответствии с которой рассматривают заявления граждан России на получение статуса беженца или лица с дополнительной защитой.

Российский президент Владимир Путин в июле упростил предоставление гражданства РФ для украинцев, которые живут в Луганской и Донецкой областях. Будут получать подданство за три месяца, без обязательных экзаменов и срока проживания в России свыше пяти лет.

— Между политическим убежищем и гражданством есть принципиальная разница, — продолжает Евгений Дикий. — Второе дает возможность участвовать во всех украинских политических процессах. Избирать, быть избранным во власть. Это надо заслужить. Иностранные добровольцы заработали это своей кровью. При чем тут люди, у которых просто проблемы с режимом Путина?

Не все враги Путина являются друзьями Украины. Российская демократия заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Спроси оппозиционера в РФ, чей Крым — и выяснится много интересного.

Зеленский и те, кто готовит ему указы, до сих пор остаются ментально ориентированными на Москву. Не отделились от "Единого русского пространства". Это наибольшая проблема Украины. И это страшно. Условный Алексей Навальный (русский оппозиционер. — ГПУ) сможет приехать и легко сделать здесь политическую карьеру. Зеленский с компанией даже не понимают этой угрозы.

"С упадком России недовольных властью людей там будет все больше, — пишет публицист Лариса Волошина, 44 года, для издания "Деловая столица". — Если Украина не поставит фильтры, рискует превратиться в филиал "Русского мира". Без Путина, но со сторонниками аннексии Крыма и свидетелями имперского величия.

Хочется напомнить опыт Эстонии. Эту оккупированную Союзом страну усиленно заселяли "настоящими советскими гражданами", чтобы разбавить националистический элемент. На момент получения независимости Эстонии тех, кто не признавал ее государственность, не хотел знать язык и не уважал ее культуру, было 40 процентов населения. За четверть века пребывания в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе мало что изменилось. Хорошо, эти люди не голосуют (паспорт гражданина Эстонии можно получить, если докажешь, что твои родители — этнические эстонцы, или сдав экзамен по эстонскому языку, Конституции и истории. — ГПУ). Иначе бы не было уже никакой Эстонии.

Игры с гражданством могут существенно ослабить Украину. Россияне просто со статусом политических беженцев были бы намного менее опасны".