Напряжение между мышлением опьяневшей свободы и трезвой ответственности определяет наше время

Наш президент и его окружение - из поколения тех, чья молодость прошла в 1990-е. Оно взрослело в эпоху двух противоположных опытов. Первый: вдруг ничего не стало. Денег, еды, статуса родителей, стабильности, империи, кумиров, света, работы. Второй: вдруг стало так много всего. Денег - для кого-то, нового статуса, музыки, книг, новых кумиров, возможностей, шмоток, кока-колы, качественного алкоголя, путешествий, секса.

Эти два противоположных опыта порождали причудливые сочетания. И из них родилось несколько категорий людей.

К первой относятся те, кто так и не смог себя найти в этой радикальной перемене. Смирился с мыслью, что невозможным является все. До сих пор таких немало. Подозреваю, они голосуют за ОПЗЖ.

Во второй категории - люди шокированные этим тотальным отсутствием, которые почувствовали своей миссией маниакально заполнять пустоты. Сшивать дыры. В бизнесе, культуре, образовании, политике - везде.

Третья группа - те, кого так опьянили ощущение возможностей и неожиданные успехи, что поверили, будто невозможного не существует. Что возможно все. Владимир Зеленский и его компания - из этой категории. Для них идти в политику означало дать ответ себе на вопрос "могу или не могу". Пройти очередной уровень компьютерной игры. В ней отсекается вопрос "чтобы что?" Но есть одна проблема: отсутствие ответственности. Отсутствие мыслей о последствиях. Есть мышление категориями возможностей, рисков, уровней игры, вечного настоящего - но не последствий, ответственности и будущего.

Это напряжение между мышлением о возможностях и последствиях, или между мышлением опьяневшей свободы и трезвой ответственности - дилемма нашего времени.