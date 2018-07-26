Нация невозможна без побед и героев

Нации нужны собственные герои, победы и прорывы. Ни история, ни язык, ни география не могут быть решающими факторами рождения нации, если нет общих смыслов и символов.

Отказывая себе в победах и героях, нация отказывает себе в праве на существование. Тот, кто видит во всем лишь поражения, будет получать только поражения.

Украинский боксер имел назначенный бой на звание чемпиона мира с российским, смог настоять на перенесении боя из Москвы в другой город. Получил травму, по его просьбе бой отложили, вариантов изменения места уже не было. Нужно было драться или отказываться. Он поехал в столицу врага, вышел под крутую украинскую песню "Не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою!", честно дрался и победил. Продемонстрировал украинский флаг и заставил всех слушать гимн. При этом не воскликнул "Слава Украине!", не выступил на защиту политических пленников, ничего не сказал о Крыме и обнялся с противником.

Это объективная картина. Но историю творят субъективные. Победители переписывают ее на свой манер.

Можно ли считать победу Александра Усика победой России?

Да, потому что это будет использовано в качестве лишнего доказательства "теплых отношений между братскими народами" и отсутствия войны. В Москву ходят поезда, миллионы ездят туда работать, а тысячи посещают чемпионат по футболу, поэтому аргументов у пропаганды достаточно.

Можно ли было бы считать отказ от поединка победой РФ?

Да, потому что победил бы российский боксер. Россия заявляла бы о страхе украинцев перед россиянами, о неспособности украинской нации и украинского государства, о мощности РФ и имперском величии и так далее.

Значительная часть моих соотечественников спорит, в каком варианте победа России больше, но признает их все поражением Украины. Это уже диагноз. Непризнание за собой права на победу — хронический комплекс жертвы и неизлечимой неполноценности.

Усик победил. Можно ли это считать победой Украины?

Да, безусловно. Нормально было бы, если бы мы все радовались тому, что украинец победил в столице врага, что наш флаг и гимн еще раз стали символом силы.

А что делают наши соотечественники? Празднуют поражение. Обсуждают всесильность и профессиональность российской пропаганды и спецслужб. Бранят Усика, что не сказал "Крым — это Украина" (последнее в РФ является уголовным преступлением), и Федерацию — что допустила матч в Москве. И неизвестно кого, что не заплатил за перенесение матча. Ругают Министерство информполитики за слабую пропаганду — а какая может быть при таком уровне доверия?

Придумывать и распространять победные смыслы способен каждый из нас: украинец победил россиянина в Москве! Россия не может победить нас даже дома! С победы одного боксера начался разрыв с РФ (в октябре 2013-го Владимир Кличко победил в Москве россиянина Александра Поветкина. — ГПУ), теперь — украинская окончательная победа! Наш флаг поднят в столице врага! Конец империи неизбежен!

Усик такой, какой есть. Достаточно того, что он — чемпион мира. Нечего требовать от него большего. Требуйте от себя. Сколько людей знают, что неправильно сделал Усик и как было бы правильно, но не могут ответить на вопросы, что должны сделать они сами. В этом — весь трагизм нынешней Украины.

Диагноз есть. Какое лечение? Лучше всего — постоянно спрашивать себя: почему я так думаю? Кто или что влияет на мое восприятие? Какие предубеждения постоянно толкают меня к поражению?

Что еще? Повышать самооценку. Расширять горизонт виденья. Ценить тех, кто делает правильные вещи под украинским флагом. Прекратить искать измену и начать — победы, творить их вместе. Нужно становиться воином в информационной войне, а не жертвой.