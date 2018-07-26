Нация невозможна без побед и героев

 
Ексклюзивы
1/5
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1305
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 8235
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4221
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1638
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3114
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 594
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 6975
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 720
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1035
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3204
Фото
Все фото
3
2
2
2
2
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Как найти добросовестного работника
Как найти добросовестного работника
&quot;93 процента слушателей центров профессионально-технического образования сразу после учебы находят работу&quot;
"93 процента слушателей центров профессионально-технического образования сразу после учебы находят работу"
&quot;Каневская ГАЭС сохранит уникальный ландшафт в собственности государства&quot;
"Каневская ГАЭС сохранит уникальный ландшафт в собственности государства"
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 1143
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4707
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 999
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4779
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3744
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 июля 2018
1 Просмотров: 612
Дівчина на полустанку
Недавно їхав яготинською електричкою на Київ. Стояв пізній вечір, хоч іще не темно. На початку шляху, десь під Березанню, була зупинка, про яку не ...
пятница, 27 июля 2018 07:10

Нация невозможна без побед и героев

  Комментировать
 

Нации нужны собственные герои, победы и прорывы. Ни история, ни язык, ни география не могут быть решающими факторами рождения нации, если нет общих смыслов и символов.

Отказывая себе в победах и героях, нация отказывает себе в праве на существование. Тот, кто видит во всем лишь поражения, будет получать только поражения.

Украинский боксер имел назначенный бой на звание чемпиона мира с российским, смог настоять на перенесении боя из Москвы в другой город. Получил травму, по его просьбе бой отложили, вариантов изменения места уже не было. Нужно было драться или отказываться. Он поехал в столицу врага, вышел под крутую украинскую песню "Не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою!", честно дрался и победил. Продемонстрировал украинский флаг и заставил всех слушать гимн. При этом не воскликнул "Слава Украине!", не выступил на защиту политических пленников, ничего не сказал о Крыме и обнялся с противником.

Это объективная картина. Но историю творят субъективные. Победители переписывают ее на свой манер.

Можно ли считать победу Александра Усика победой России?

Да, потому что это будет использовано в качестве лишнего доказательства "теплых отношений между братскими народами" и отсутствия войны. В Москву ходят поезда, миллионы ездят туда работать, а тысячи посещают чемпионат по футболу, поэтому аргументов у пропаганды достаточно.

Можно ли было бы считать отказ от поединка победой РФ?

Да, потому что победил бы российский боксер. Россия заявляла бы о страхе украинцев перед россиянами, о неспособности украинской нации и украинского государства, о мощности РФ и имперском величии и так далее.

Значительная часть моих соотечественников спорит, в каком варианте победа России больше, но признает их все поражением Украины. Это уже диагноз. Непризнание за собой права на победу — хронический комплекс жертвы и неизлечимой неполноценности.

Усик победил. Можно ли это считать победой Украины?

Да, безусловно. Нормально было бы, если бы мы все радовались тому, что украинец победил в столице врага, что наш флаг и гимн еще раз стали символом силы.

А что делают наши соотечественники? Празднуют поражение. Обсуждают всесильность и профессиональность российской пропаганды и спецслужб. Бранят Усика, что не сказал "Крым — это Украина" (последнее в РФ является уголовным преступлением), и Федерацию — что допустила матч в Москве. И неизвестно кого, что не заплатил за перенесение матча. Ругают Министерство информполитики за слабую пропаганду — а какая может быть при таком уровне доверия?

Придумывать и распространять победные смыслы способен каждый из нас: украинец победил россиянина в Москве! Россия не может победить нас даже дома! С победы одного боксера начался разрыв с РФ (в октябре 2013-го Владимир Кличко победил в Москве россиянина Александра Поветкина. — ГПУ), теперь — украинская окончательная победа! Наш флаг поднят в столице врага! Конец империи неизбежен!

Усик такой, какой есть. Достаточно того, что он — чемпион мира. Нечего требовать от него большего. Требуйте от себя. Сколько людей знают, что неправильно сделал Усик и как было бы правильно, но не могут ответить на вопросы, что должны сделать они сами. В этом — весь трагизм нынешней Украины.

Диагноз есть. Какое лечение? Лучше всего — постоянно спрашивать себя: почему я так думаю? Кто или что влияет на мое восприятие? Какие предубеждения постоянно толкают меня к поражению?

Что еще? Повышать самооценку. Расширять горизонт виденья. Ценить тех, кто делает правильные вещи под украинским флагом. Прекратить искать измену и начать — победы, творить их вместе. Нужно становиться воином в информационной войне, а не жертвой.

Автор: Валерий ПЕКАРЬ, общественный деятель
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нация невозможна без побед и героев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

За погибших на аэродроме родственникам дали от 10 тысяч гривен

"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко

Министр проехался в плацкарте: что изменилось на Укрзализныце за год

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 3 Просмотров: 200350
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 50495
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 47087
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 34358
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло 2 Просмотров: 22640
Больше всего комментируют
70
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
17
Германия начала строительство "Северного потока-2"
7
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
3
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
3
Единая поместная церковь: бывший "регионал" пугает гражданской войной
Голосов: 1799
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua