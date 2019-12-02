На губе и на зубах

Среди тех, кто ставил меня на ноги и учил жить, особое место принадлежит бабушке по маме Явдохе. На селе тогда еще не было телевидения, но в ее доме в Бугаевке светила лампочка Ильича и говорило радио. Она любила слушать выступления Хрущева. Особенно после разоблачения злодеяний Сталина хвалила Никиту. А потом как-то то ли разочаровалась, то ли перестала ему верить. Потому что таки не все, что обещал, сбывалось даже в зажиточной Бугаевке. Бывало, выметали амбары так, что скот вырезали, чтобы зимой не сдохли голодные. Ее самый выразительный комментарий к докладу Никиты на XXI съезде был памятный: "Не верь губе, положи на зубы".

С тех пор я меряю обещания и планы политиков этим афоризмом. И еще одним мудрым бабушкиным словом: все собираются щедровать, уже и колядовать пора, а почему-то не идут. Видимо, не умеют или есть почему от людей подальше держаться. После первых хрущевских лет оттепели она верила, что у правителей еще есть совесть. В наши дни сказала бы: ложью мир живет, а вождям можно верить разве что как турчин в месяц.

Что в Украине с тех лет изменилось? Выросли новые поколения, разных борщей отведали украинцы в мирах, а в политике — живые предания, а веры им нет. Верхи гражданства мелют, как пустая мельница, а из того чуда ни муки, ни хлеба, ни пирогов на народном столе не больше.

Хватит одного негодяя, чтобы развалить государство, говорил Наполеон. Украину разваливает целое кодло негодяев с миллиардными и миллионными доходами, вытянутыми из государства. Казалось бы, три революции это кодло ошпарили кипятком так, чтобы вбили себе в голову: время его прошло, и их болтовня теперь до фени, как и их главари у руля. Но нет же.

Мы выбирали новую власть под лозунгами трех "де" — деолигархизация, деофшоризация и декорумпизация. А что имеем? Оффшоры так и живут подкормленные украинскими миллиардами. Коррупция не собирается капитулировать. А олигархи как ходили к бывшим президентам, так и к новому ходят и своих людей в Раде имеют. Просто местами на троне поменялись.

Только народ неприкаянный ни при троне, ни при руле, а при самом себе. Ему к этому не привыкать. На веку выпадало варить борщ и в кувшине. Его загоняли так, что в лесу волки воют, а на печи страшно. Но сегодня он совсем не тот, о ком наполеоновские негодяи думали, что он большой, как котел, а ума ни ложки. У украинцев ума как раз котел, но его снова хотят лишить хотя бы ложки власти. Он не упадет в ноги ни олигархам, ни руководителям. Но его либо грабят откровенно, либо штукарят смешинками, чтобы тот ум не заговорил бюллетенями.

Старая власть, которую на выборах народ успешно выгнал, передала эстафету издевательств над народом новой. Проект госбюджета-2020 более, чем откровенно утверждает, что приоритеты Зе-команды те же, что и в стае Порошенко. Курс взят на усиление полицейского начала, а не на выполнение социальной функции государства. Народу бросают, как кость, мизерные добавки к зарплатам и пенсиям, а министрам, судьям, прокурорам и верхушке полиции, топ-менеджерам государственных монополий повышают заоблачные оклады и премии. Медицина изнывает от кадрового голода и нехватки лекарств, а антикоррупционным органам, которые никак не загнуздают коррупцию, опять миллионы — за что? Голова ходуном ходит от того, как пытаются любой ценой оседлать мелкий и средний бизнес и какие льготы предоставляют большому, где шикуют олигархи.

Новая власть, как и предыдущая, выстраивает свои выгоды. Речь не только о заоблачных зарплатах, но и об усилении полномочий с одновременным наступлением на права человека. В то же время никаких обязательств в отношении гражданина — это что, практика либертерианства вступает в действие? А как же быть с предвыборными программами и обещаниями? Как быть с законом украинского бытия — сначала долги отдай, а потом уже о себе заботься? Долги не МВФ, а — народу. Оппозиция, какая бы она ни была, правильно напоминает об этом президенту, премьеру и депутатскому корпусу. На это не надо отбиваться привычным: а вы такие же были. Были, но разве это дает вам индульгенцию? Для того коня куют, чтобы не спотыкался.

Понятно, что ни новый президент, ни парламент и правительство — не волшебники, чтобы из ничего сделать нечто. Высокий рост возможен только за счет возобновления работы экономики. Таможня и фискальная служба могут дать много, но если полагаться только на них, жизнь в стране с места не сдвинуть.

Заработать должны заводы и фабрики, фермерские хозяйства. Иллюзии об отдаче рынка земли — сюжеты для Манилова и Ноздрева с участием Собакевича. На нем государственная казна не опухнет. Помогите заработать на Украине "Моторсичи". Создайте хотя бы производство своих вертолетов пока Китай не запряг завод на себя. Дайте заработать Николаевской "Заре", харьковскому "Хартрону" и "Турбоатому", отечественному сборочному автопрому на иностранных моделях и своих комплектах запчастей. Найдите рынок для днепровских и киевских ракет. Пусть дохнет хоть то, что осталось от украинской электроники.