"Мы - государственники. Позиция "чем хуже, тем лучше" для нас неприемлема"

Кадры, на которых вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе стоит под закрытыми воротами Мариинского дворца, где собираются участники 21-го саммита "Украина - ЕС", шокировали экспертов. "Завистливость к успеху команды Порошенко", "мелочная месть", "угроза для движения Украины в Европу" - это лишь некоторые из высказанных ими оценок.

Причины этого скандала очевидны. "Профильного вице-премьера на Банковой воспринимают не как чиновника, а как политического противника", - отмечает издание "Европейская правда". Госпожа Иванна входит в десятку списка партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Понятно, что ни президент Зеленский, ни премьер-министр Гройсман не заинтересованы, чтобы победы ассоциировались с конкурентами по выборам. Хотя именно благодаря команде Порошенко Украина достигла тех успехов, которые позволяют принимать этот саммит и наравне разговаривать с европейским руководством.

В самом Евросоюзе эту работу оценили. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время саммита в Киеве отметил, что за последние пять лет евроатлантический прогресс Украины оказался больше, чем за предыдущие десятилетия независимости.

Петр Порошенко заложил стратегический курс на интеграцию в НАТО и Евросоюз и сумел убедить международное сообщество в европейских перспективах Украины. И если несколько лет назад даже самые большие оптимисты сомневались, что Евросоюз предоставит безвизовый режим воюющей стране, то сегодня безвиз, Соглашение об ассоциации, зона свободной торговли с ЕС стали реальностью.

Теперь главный вопрос - продолжит ли этот курс новая власть. Международные обозреватели отмечают, что первые шаги Владимира Зеленского и его команды на внешнеполитическом уровне вызывают опасения.

Позиции государства на мировой арене уже пошатнулись: в Парламентскую ассамблею Совета Европы вернулась делегация России, европейские и американские лидеры начали общаться с РФ об Украине за ее спиной – что при Порошенко было невозможно. И результаты саммита "Украина-ЕС" в этом смысле также скорее вызвали тревогу, чем обнадежили. Стало очевидным, что команда Зеленского может действовать по инерции, завершая те наработки, которые фактически реализовала предыдущая власть. Не случайно Порошенко настаивал, чтобы этот саммит "был наполнен реальным содержанием, а не превратился в формальную встречу для совместного фото".

Документы, подготовленные в течение предыдущих нескольких лет, были подписаны: утверждены позиции по развитию причерноморского и приазовского побережья, поддержке децентрализации и тому подобное. Впрочем, ключевых договоренностей на саммите так и не достигли.

- Невозможно определить пути углубления санкций. Было заявление по морякам. Но мы подготовили "Азовский пакет" санкций. Если Путин не освобождает моряков - должна быть реакция Евросоюза и наказание. Санкции - это не инструменты наказания. А инструменты давления для выполнения решений Международного трибунала ООН по морскому праву в отношении украинских моряков. Эти суды были выиграны в соответствии с моими директивами, - говорит Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина". Также отметил отсутствие в итоговом документе саммита позиции по строительству "Северного потока-2".

Благодаря предыдущим договоренностям, продолжена реализация плана Порошенко о "четырех союзах" с ЕС: таможенном, энергетическом, шенгенском и цифровом.

- Цифровой союз дает бесплатный роуминг во всех странах Евросоюза. А это вместе с безвизом чрезвычайно важно. Энергетический союз - это энергетическая безопасность государства. Таможенный - это так называемый товарный безвиз: когда отправляешь продукты украинского производства, таможенное оформление не требуется. У нас уже есть безвизовый режим, но шенгенский союз позволит украинцам ездить по Европе так, что у них вообще не будут проверять паспорта. Мы европейцы - и это реально сделать, - отмечает лидер "Европейской солидарности".

Но для реализации инициативы "четырех союзов" нужна пошаговая дорожная карта. А ее не подписали.

Команда "Европейской солидарности" готова помочь действующей власти.

- Для нас важно, чтобы движение в ЕС продолжалось, потому что это выбор украинского общества. Украине нужна реальная европейская интеграция, заявления относительно европейского курса должны быть подкреплены реальными шагами, практическими действиями и политической волей, - говорит вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

- Мы - государственники. Для нас позиция "чем хуже, тем лучше" неприемлема, - добавляет Петр Порошенко.

Его команда предложила европейским партнерам провести анализ украинского законодательства - чтобы к 2023 году оно было адаптировано к законодательству ЕС. И обещает сделать все от нее зависящее, чтобы к тому времени Украина подписала дорожную карту для вступления в Евросоюз.