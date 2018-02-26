"Московский патриархат нужно запретить в судебном порядке"

— Украинская православная церковь Московского патриархата принимала и принимает участие в войне против Украины. На информационном уровне, идеологическом, разведывательном и даже военном. Она должна быть запрещена в судебном порядке, — говорит журналист, член Конгресса российской интеллигенции 55-летний Валерий Отставных в интервью сайту "Обозреватель".

— В Славянске, куда пришел Игорь Гиркин (российский диверсант, бывший так называемый министр обороны ДНР. — ГПУ), в первые сутки 50 боевиков отсиживались в православном храме. Потом подогнали еще 400. Все это организовал местный батюшка, который давно выехал в Россию.

В свое время в Верховной Раде делегация УПЦ МП во главе с митрополитом Ануфрием отказалась почтить память погибших бойцов АТО (это произошло 9 мая 2015 года. — ГПУ). Этим показали — по их мнению, никакой агрессии России против Украины нет. Мол, идет гражданская, внутриукраинская война. ДНР и ЛНР восстали, а Киев пытается их подавить.

Во время Майдана Киево-Печерская лавра стала базой для "титушек", которые потом убивали людей в Мариинском парке. Протоиерей Ткачев призывал "беркутовцев" убивать майдановцев. Под прикрытием Даров волхвов в Украину привезли диверсионно-разведывательные группы, в том числе Гиркина. Они были и в Крыму. Наблюдали за тем, что происходит, и готовились к развертыванию военных действий.

Каждая парафия зарегистрирована как юридическое лицо. Все они являются составляющей одного большого юридического лица — УПЦ Московского патриархата. Нужно запретить это большое юрлицо. Но оставить маленькие юридические лица, чтобы верующие не потеряли свои парафии. Им главное — свечу поставить, перекреститься и чтобы служба была на церковнославянском языке. Больше им ничего не нужно. Но тогда не будем иметь связи с российской православной церковью. УПЦ МП перестанет быть агентом влияния Москвы в стране, против которой осуществляют агрессию.