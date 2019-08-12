Мир одобрит любые уступки Зеленского Путину

Объединение Германии в 1990 году в Европе было не нужно почти никому, кроме немцев. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер пыталась это предотвратить. Не в восторге был и президент Франции Франсуа Миттеран. Им было комфортнее с привычной Европой, разделенной после Второй мировой войны пополам между двумя блоками.

Выход Украины из колониальной зависимости от Москвы и ее присоединение к Европе также не нужны в мире почти никому, кроме украинцев. И то только тех, кто сознательно сделал европейский выбор.

Любые уступки президента Украины Владимира Зеленского российскому коллеге Владимиру Путину получат одобрение большинства мировых лидеров. Исключение - Польша и страны Балтии. Но открыто против сильнейших стран Европы они не пойдут. Лидеры США, Франции или Германии будут принимать Зеленского в качестве почетного гостя, только бы он снизил температуру в этой "горячей точке" на карте Европы. Какой бы то ни было ценой для будущего Украины. Ибо, если Киев охотно лишает себя субъектности из-за "быстрого мира любой ценой", пусть лучше не путается под ногами у серьезных межгосударственных раскладов.

Украинская общественность - единственная сила, способная провести "красные линии" на дороге у этих планов. Западные лидеры изберут иной курс, только когда увидят, что от уступок Кремлю температура в Украине не уменьшается, а растет. И украинское население вновь массово поддерживает проевропейские политические силы.