Международный суд Организации Объединенных Наций в нидерландской Гааге 8 ноября признал свою юрисдикцию в исках Украины против России. Теперь может рассмотреть факты нарушения РФ конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Первое касается Донбасса, второе — преследования крымских татар и украинцев в Крыму.

Украина инициировала иск против РФ в 2017 году. Требует возместить ущерб за нарушение обеих конвенций. Киев обвиняет Москву в предоставлении оружия незаконным формированиям, катастрофе малайзийского боинга на Донбассе в июле 2014-го, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска в январе-феврале 2015-го. В дискриминации украинской и крымскотатарской общин на оккупированном полуострове, запрете деятельности Меджлиса, ограничении преподавания украинского и крымскотатарского языков.

Суд ООН встал на сторону Украины абсолютным большинством голосов: 13 против трех по "террористической" конвенции, 15 против одного или 16 против нуля по различным вопросам "расовой".

"В прошлом году Украина подала меморандум, который подробно фиксирует и описывает каждое нарушение России. РФ решила воспользоваться правом выразить возражения относительно наличия у трибунала юрисдикции, затягивая суд", — пишет заместитель министра иностранных дел 46-летняя Елена Зеркаль в "Фейсбуке".

— Решение Международного суда реально будет способствовать возвращению захваченных территорий и возмещению ущерба от РФ, — говорит политолог Александр Палий, 45 лет.

— Признав свою юрисдикцию над этим делом, трибунал заранее дал четкий сигнал — какое будет решение по существу. Россияне пытались всеми силами убедить суд, что он не имеет права рассматривать украинский иск. Однако потерпели неудачу. Это большая победа украинских дипломатов и юристов.

Обычно рассмотрение таких серьезных исков длится годами. Если суд примет окончательное решение в пользу Украины, РФ должна будет компенсировать нам ущерб от агрессии. Но россияне приняли закон, согласно которому любое международное судебное решение должно быть утверждено их Государственной думой. Кремль откажется выполнять постановление трибунала ООН. Это позволит арестовать российскую собственность за рубежом, чтобы выплатить компенсацию Украине.

Кроме того, положительное решение суда сильно повлияет на международный статус РФ. Ее признают государством-спонсором терроризма. Это ослабит экономику страны. Будет получать минимум инвестиций, останутся вообще без западных технологий и даже без "Свифта" (международная межбанковская система передачи информации и платежей. — ГПУ).

90 килограммов весит один пакет документов с доказательствами агрессии России, которые Украина предоставила Международному суду Организации Объединенных Наций в июне прошлого года. Содержит 17,5 тыс. страниц в 29 томах. Бумаги передали в 75 копиях, по правилам трибунала. В целом весят почти 6,5 т.