Между законной и незаконной датой выборов - два месяца

11 июня Конституционный суд завершил открытую часть слушаний о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Перешел к рассмотрению в закрытом режиме. Заседание длилось 8 часов.

Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента 21 мая. В соответствии с ним внеочередные выборы депутатов назначены на 21 июля. Решение аргументировал тем, что в Раде давно нет коалиции. Это дает ему право на роспуск. Официально коалиция распалась 17 мая 2019 года, когда из нее вышел "Народный фронт". Рада имела 30 дней, чтобы сформировать новую. И до тех пор нельзя отправлять парламент этого созыва на отдых. Так же, если до завершения его каденции осталось полгода. Эти два условия были на момент указа Зеленского.

- Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4 процента. А юридическое основание для роспуска - с 2016 года коалиции не было, - заявил президент Владимир Зеленский 21 мая.

62 народных депутата выразили несогласие. Считают, что указ необоснованный. И направили в Конституционный суд представление - соответствует ли он Основному закону.

- Конституционный суд может отменить внеочередные выборы, если признает незаконность указа. Тогда в тексте решения пропишут: основание для досрочных выборов исчезло, - комментирует эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко, 24 года.

- Другой вариант, что решение неконституционным признают, но выборы не отменят. Потому что избирательный процесс - это составная волеизъявления граждан Украины. Но это создаст плохой прецедент. В будущем каждый глава государства сможет досрочно прекращать полномочия парламента, если ему покажется, что коалиции нет.

Если выборы летом отменят, их перенесут на октябрь.

Если Конституционный суд примет решение о законности указа, скажут, что связались с новой властью. Если наоборот - будут кричать о руке Порошенко и старых политиков. Хотя суд в любом случае осознает - он решает конфликт между парламентом и президентом.

Оптимальное для страны решение - то, которое соответствует Конституции. То есть признать указ неконституционным и остановить избирательный процесс. В стране политический кризис - парламент активно выступает против президента. У нас война всех против всех. Быстрые выборы могли бы перезагрузить систему. Но разница между законной и незаконной датами выборов - всего два месяца. Это маленький срок, чтобы нивелировать Конституцию.