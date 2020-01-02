Любовь к борщу не делает членом нации

Новогоднее обращение президента Владимира Зеленского подняло важный вопрос идентичности.

В современном мире люди свободно меняют страну проживания. Да и сами страны меняют границы, исчезают и возникают. Вспомните хотя бы распад Советского Союза, Югославии и Чехословакии, объединение Германии. Людям необходима причина жить в той или иной стране более важная, чем факт рождения на ее территории. Ответа на вопрос: почему мы вместе? Что-то должно их объединять на определенной территории, иначе на ней образуется ряд государств вместо одного.

Что же предлагает нам президент? Наличие украинского паспорта? Этого мало. Паспорт несложно поменять.

"Армия, язык, вера" не могут тоже объединить пеструю страну, показали выборы.

Нации объединяет общая этика и эстетика, основанные на символах. На общих героях, мифах, песнях и флагах, на названиях улиц и памятниках, церемониях и ритуалах. Особенно это важно после сокрушительного удара. Как Германии после поражения нацизма, Израилю после Холокоста или Украине после российского вторжения.

Предложение объединить страну без общей этики и эстетики может ее просто разорвать.

Любовь к детям, борщу и салу еще не делает членом украинской политической нации. Главное — что ты считаешь важным и ценным в жизни. Если колбасу, то есть страны, где она лучше. Если освещенные и заасфальтированные улицы, то здесь мы отстали даже больше.

Я не этнический, а политический украинец. Это мой сознательный выбор. Я вырос в русифицированном Киеве, когда слово "шкарпетки" на вывеске магазина воспринималось как абсолютно чужое. О существовании украинского языка узнал во втором классе школы. Таких, как я, — миллионы. И нам нужна большая причина жить здесь, чем заасфальтированная улица и вкусная колбаса.

Выбор у нас небольшой. Или национальная эстетика, или советская. Или Мазепа, Бандера и Григоренко, или Ленин, Дзержинский и Жуков. Эти два варианта нельзя объединить в рамках одной истории.

Нынешний украинский проект держится на этике Майдана и добровольческо-волонтерского движения — неравнодушии, активности и жертвенности. Так что, либо эта этика, либо этика Антимайдана, "Беркута" и нынешних судей-прокуроров.

В Новой Украине не может быть созданная с нуля эстетика, потому что для этого необходимы столетия. Поэтому она заимствует ее у национального проекта, одновременно отвергая его этику, отметил публицист Павел Казарин. Нам придется еще много работать с национальными мифами и героями. Не только, чтобы очистить их от имперского загрязнения, но и чтобы примириться с их противоречиями. Нам придется переосмыслить большие пласты истории. Но иного пути нет. Не существует стран, которые не имеют собственных мифов и пантеонов, символов и ритуалов. Которым все равно, чьими именами называются улицы — своими или чужими, и чьи памятники стоят.

Объединять страну надо, но это возможно лишь на основе общих ценностей, общей этики и эстетики. "Нет разницы" — не объединяет, потому что для миллионов разница есть.

Политику делает противостояние активных меньшинств, говорит Казарин. Меньшинство Майдана борется с меньшинством империи за симпатии пассивного большинства. Оно принимает навязанный порядок дня. Зеленскому кажется, что он идет за большинством, его желаниям и надеждам. На самом деле, нет. Отвергая украинскую национальную эстетику и майдановско-ветеранско-волонтерскую этику, президент фактически продвигает советскую эстетику и антимайданную этику.