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четверг, 21 января 2021 06:26

Лидерство Запада заканчивается

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Соединенные Штаты переживают глубокий кризис. Однополярный мир во главе с США — уже история.

Пандемия окончательно похоронила глобальное американское лидерство. Государство, имеющее самый высокий показатель смертности от коронавируса, не может быть примером для подражания. Провал в борьбе с пандемией нельзя списать на беспомощное правление Дональда Трампа. Его президентство — следствие, а не причина хронических болезней американской демократии, которыми она прихварывала последние 30 лет. Штаты всегда гордились эффективностью своих институтов. Но они оказались бессильными перед вызовом.

С 1500 года Запад неизменно держал технологическое лидерство. Поэтому мог продвигать в мир свои ценности и модели управления. Сейчас доминирование Запада подходит к концу. Центр технологического развития сдвинулся на Восток. Четыре из 10 самых мощных экономик расположены в Азии. Больше всего патентов регистрируют Корея, Китай и Япония.

Украине нужно выйти из биполярной системы мышления времен холодной войны. Мир не поделен на дерзких русских, сильных американцев и богатых европейцев. Нам может не нравиться "цифровой тоталитаризм" главы Китая Си Цзиньпина или агрессивный национализм президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Но мы не можем игнорировать эти явления и их влияние на наш взаимозависимый мир. Мы можем клясть российского президента Владимира Путина, но должны принять, что география — это судьба. Надо учиться сосуществовать с мощным врагом-соседом. Потому что РФ - 11-я по уровню ВВП экономика и вторая по мощи армия мира.

На наших геополитических радарах должны появиться не только Вашингтон, Москва, Брюссель, Берлин и Париж, но также Лондон, Анкара, Пекин, Сеул, Токио, Нью-Дели и Иерусалим. Должны научиться жить в сложном и меняющемся мире. В отличие от времен холодной войны — уже нельзя найти себе мощного сюзерена (государство, в отношении которого другие находятся в зависимости. - ГПУ) и делать под его "крышеванием", что заблагорассудится.

Увеличение мирового населения, рост потребности в пище и питьевой воде и глобальные изменения климата снова превращают Украину в лакомый кусок на перекрестке цивилизаций. Чтобы эту территорию не растерзали, нам следует выстроить правильные отношения со всеми центрами силы в современном мире. Не делать ставки только на Вашингтон. В конце концов, при всей мощи США времен президентства Барака Обамы не предотвратили ни аннексию Крыма, ни войну на Донбассе.

Автор: Геннадий ДРУЗЕНКО, юрист
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Сейчас вы читаете новость «Лидерство Запада заканчивается». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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