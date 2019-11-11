Кремль вместо военного кризиса готовит газовый

- Владимир Путин заинтересован в продолжении саммитов в "нормандском формате". Но ждет, когда условия приведут к срочной необходимости встречи, - говорит пресс-секретарь российского президента 52-летний Дмитрий Песков 3 ноября.

Кремль планирует создать кризисную ситуацию, когда встреча лидеров Франции, Германии, Украины и РФ станет необходимой. Кризис будет не военный, а газовый. Стратегия Москвы - объединить тему войны с газовыми переговорами. В начале января Кремль скорее всего остановит транзит газа по украинской газотранспортной системе. Франция и Германия будут этим недовольны. Хотя накопленных объемов хватит, чтобы никто не замерз.

Россия имеет слабую позицию в экономических переговорах. Нафтогаз требует долгосрочный контракт на транзит. Его поддерживает Еврокомиссия. Российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" до 1 января запустить не удастся. Газпрому придется пойти на условия Нафтогаза. Если будет транзит по украинской ГТС - не будет проблем с реверсными закупками газа. Газпром потеряет рычаг давления на Киев на 10 лет. Нафтогаз рано или поздно выкачает через суды $3 млрд долга. Уже заморожено множество активов Газпрома в Европе. Выхода у российского монополиста нет, платить придется.

Газпром может выиграть, только если уберет из переговоров Нафтогаз и экономику, решать будет политически. Чтобы президенты смешали в кучу обмен пленными и газовые переговоры. Повторяли манипуляции о том, что люди всегда важнее.

Для этого россиянам надо убедить Зеленского пойти навстречу пожеланиям Путина. Кроме пленных, Москва может предложить, например, дешевый газ на год. Газпром даст скидку. Так мы попадем навсегда на путинский крючок. Через год позиции Украины будут уже слабые. Транзит пойдет в обход. За дешевый газ Путин сможет получить от Украины добро на списание долга.

План Кремля понятен. Но какова позиция Офиса президента? Понимают ли, что нельзя смешивать политику и экономику, одновременно обсуждать войну и газ?