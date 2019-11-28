"Кремль пытается оказывать давление на Нафтогаз через Зеленского"

- Если Газпром возобновит прямые поставки газа в Украину по ценам ниже рыночных, скидку будут изымать в бюджет на социальные расходы. Например, для покрытия субсидий, - говорит 26 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды 35-летний Алексей Оржель.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным о необходимости вернуть исчезнувшее с украинских кораблей вооружение и оборудование. Также - о новом контракте на транзит российского газа через Украину. Действующий заключили в 2009 году на 10 лет. Его действие заканчивается 1 января. РФ стремится максимально сократить транзит своего газа через украинскую территорию. Для этого строит "Северный поток-2" - газопровод в Германию в обход Украины. Киев добивается нового контракта на 10 лет. Россия настаивает, чтобы Украина начала покупать у нее газ. Четыре года получаем его из Европы. Также ждет отказа от $ 3 млрд компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.

- Для Кремля критически важно обеспечить транзит газа по территории Украины на их условиях, - говорит эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип, 34 года.

- Россияне требуют договора на несколько лет - пока достроят "Северный поток-2". Украина отказывается от такого сценария. Кремль пытается влиять на Нафтогаз через президента Зеленского. Хочет перевести газовые переговоры в формат личного общения президентов. Или в пакетные договоренности Нормандского саммита (переговоры по Донбасса между лидерами Украины, Германии, Франции и РФ запланированы на 9 декабря. - ГПУ).

Россияне пытаются соблазнить нас скидкой. Это манипуляция, которая была и в Харьковских соглашениях (в 2010-ом продлили пребывание Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года в обмен на скидку от завышенной цены газа. - ГПУ).

Президент не влияет на газовые контакты между Украиной и Россией, по закону. Но может оказывать давление на правительство и руководство Нафтогаза. Если Зеленский пойдет на уступки Москве, компания может отказаться выполнять его требования. Часть Кабмина тоже публично выступит против. Это приведет к политическому кризису в стране.

Еще одним игроком является Евросоюз. Если Киев и Москва не достигнут договоренностей до 1 января 2020 года, могут быть перебои с поставками топлива в ЕС. На украинское руководство будет давить не только Путин, но и Запад.

- Заявление министра - предвестник газовой капитуляции, - считает директор Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар, 56 лет. - За несколько дней до разговора лидеров Украины и России Оржель заявлял о неприемлемости требований Газпрома. Это никак не вяжется с новой позицией о возможной закупке российского газа напрямую. С Банковой дали директиву, и министерство пытается оправдать ее в глазах общественности. Это выглядит позорно. Не может быть и речи о покупке топлива у РФ, пока россияне не убрались из Крыма и Донбасса и не выплатили Нафтогазу компенсацию по решению Стокгольмского арбитража.

Через ближайшее окружение президента доносят идеи, выгодные Кремлю. А он пытается их реализовать в Украине. Думает, "достаточно просто прекратить стрелять". Но нет стратегии. И понимания истинной цены такого мира. Это путь к национальной катастрофе. Во времена Януковича тоже выступали якобы за прагматичное экономическое сотрудничество между Украиной и Россией. На самом деле так формировали экономическую и энергетическую зависимость нашего государства. Далее Кремль начал выдвигать политические условия.



1463 дня - с 26 ноября 2015 года Украина не покупает газ у России. В прошлом году нам поставляли 18 европейских компаний.

Кабмин сделал фиксированную цену на газ в отопительный сезон

Правительство ввело гарантированную цену на газ для населения - 8 тыс. грн за 1 тыс. кубометров. Это позволит предотвратить тарифный скачок в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года, сообщил премьер-министр 35-летний Алексей Гончарук:

- Этой зимой украинец будет защищен от колебаний цены на газ. У нас полное понимание с Нафтогазом. Договорились, что на отопительный сезон мы эту цену гарантируем, - сказал он. - Она рекордно низкая за последние два года. С сегодняшнего дня можно подключиться к программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цифра в платежках будет на уровне 8 гривен за кубический метр в течение всего отопительного периода.

В ноябре цена газа для населения составляет 4899 грн за 1 тыс. куб. м без учета налога на добавленную стоимость, наценки газсбытов и транспортных расходов. Окончательный тариф в регионах - от 6468 до 7091 грн.