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четверг, 10 сентября 2020 07:05

"Кремль отрицает отравление. Нападение не расследует"

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44-летнего Алексея Навального врачи вывели из комы 7 сентября. Он самостоятельно дышит и реагирует на слова, сообщили в берлинской клинике "Шарите".

Российского политика отравили веществом из группы "Новичок", установили в немецкой военной лаборатории. Им в марте 2018-го пытались убить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании. "Новичок" есть только у российских спецслужб.

Навальному внезапно стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. Первые двое суток его лечили в РФ. Жене Юлии говорили, что мужа нельзя перевозить. Пытались помешать приезду врачей из Германии.

— Навального хотели заставить замолчать. Он стал жертвой преступления. Россия должна предоставить разъяснения, - говорит канцлер Германии 66-летняя Ангела Меркель во время брифинга в Берлине 2 сентября.

Кремль отрицает отравление Навального. Нападение на политика не расследует.

"Нужен решительный европейский ответ, который Путин понимает. Евросоюз должен остановить газопровод "Северный поток-2", — пишет председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген, 55 лет, в твиттере 4 сентября.

— "Северный поток-2" не укрепляет энергетическую безопасность Германии. Газопровод просто позволил бы России отказаться от транзита через Украину, — комментирует российский эксперт по энергетике Михаил Крутихин, 73 года. - Это была цель Кремля. Берлин в этих планах играл на стороне Москвы, ограничиваясь пустыми заявлениями о поддержке украинцев. Украинский транзит спасли санкции США в прошлом году. Они уже заблокировали строительство. Тогда немцы обвиняли американцев во вмешательстве в европейские дела. Сейчас должны окончательно закрыть уже остановленный проект.

"Чем дальше Москва будет молчать относительно отравления оппозиционера, тем больше шанс на появление "акта Навального" вроде "акта Магнитского" (в 2012-м российским чиновникам, причастным к нарушениям прав человека, в частности к смерти адвоката Сергея Магнитского, запретили въезд в США и Евросоюз, арестовали их имущество и счета. — ГПУ), — пишет экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, 52 года, в фейсбуке. — История убийств Сергея Магнитского и Бориса Немцова, отравления Алексея Навального выглядят как одна цепочка. Это не благоприятно для продвижения по Донбассу сейчас. Но может открыть новые возможности после президентских выборов в США в ноябре".

Автор: Екатерина ПОДОЛЯНЕЦ
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Дата
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