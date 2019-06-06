Кремль настраивает россиян против себя

Американское мобильное приложение для знакомств "Тиндер" внесли в реестр Роскомнадзора 31 мая. Теперь по закону, действующему в РФ с июля прошлого года, компания обязана полгода хранить переписку пользователей из России и передавать по требованию спецслужбам.

Те же правила распространяются на соцсеть "ВКонтакте", почтовый ресурс "Мейл.ру". В "Тиндере" регистрацию подтвердили, но передачу данных отрицают. В 2018-м приложение насчитывало 57 млн пользователей из 190 стран.

"Государство все глубже вторгается в частную жизнь россиян. Залезает им чуть ли не в постель, - пишет российский журналист 47-летний Антон Орех в "Телеграмме". — Репрессивные законы помогают освоить бюджет, который выделяют на борьбу с мнимыми угрозами и картонными врагами. Оправдывают армию чекистов, полицейских, росгвардейцев, роскомнадзорных. Они регулярно ловят шпионов, экстремистов, иностранных агентов и на ходу пишут им бессмысленные дела. Зато все видят, что спецслужбы работают. Штат желательно даже увеличить и повысить зарплаты.

Всю переписку в "Тиндере" читать не будут. Это физически невозможно. Так же никто не прослушивает разговоры всех мобильных операторов и не читает смс. Это нужно, чтобы заставить русских думать, что они под колпаком, а руководство — что все под контролем.

Российская власть пытается держать на поводке несколько сотен оппозиционеров, а реально влезает в жизнь миллионов граждан. Потихоньку настраивает их против себя. Чем больше вмешательство, тем больше раздражение".