"Кремль может избежать даже не наказания, а обвинения"

11 сентября в Страсбурге 3 часа продолжалось открытое заседание Европейского суда по правам человека по иску "Украина против России". Единственное в этом деле. Далее рассмотрение будет в виде переписки. В 2020 году суд примет решение о приемлемости дела к рассмотрению. Следующие этапы - решение по сути и присуждение компенсации.

Киев подал иск 13 марта 2014-го. Обвиняет Москву в нарушении ряда статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод в Крыму. В частности, права на жизнь, свободу слова и передвижения. Украина добивается признания российского контроля над полуостровом с 27 февраля 2014-го. За 19 дней до официального "присоединения к РФ".

— Преследования в Крыму складываются в картину политически мотивированных репрессий против украинцев и крымских татар по национальности. А также украинских военных и проукраинских активистов, верующих других церквей, чем Русская православная, независимых журналистов, — сказал 41-летний Иван Лищина, заместитель министра юстиции Украины.

— В феврале 2014-го произошла оккупация Крыма, — говорил британский юрист 56-летний Бен Эмерсон, представлял Украину. — Всех, кто выступал против нее, российское государство начало преследовать. По состоянию на февраль 2018-го подано более четырех тысяч индивидуальных жалоб на действия России в Крыму. Не помог легализовать оккупацию и так называемый референдум. Его не признала ни одна международная организация.

— Руководящие позиции в правительстве, включая должность министра обороны, занимали фашисты из партии "Свобода" и "Правого сектора", — заявил заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин, 36 лет. — С 2014 года люди по всей Украине имеют ограничения говорить на родном языке, исповедовать свою религию.

— Украинская сторона настаивает признать 27 февраля 2014 года началом аннексии. Это важно, — говорит дипломат Владимир Огрызко, 63 года.

— Именно с того момента преследовали людей, которые были против присоединения Крыма к РФ. Убийства, пытки, незаконные заключения. Москва настаивает, что ее контроль над полуостровом начался 18 марта. Это неправда. Если примем ее позицию, Кремль сможет избежать даже не наказания, а обвинения в преступлениях.

На данный момент мы сделали максимум, предоставили много материалов. Есть все шансы, что Европейский суд станет на сторону Украины. Но не стоит много ожидать. Россию признают виновной в нарушении прав человека в Крыму. Ее деятельность осудит международное сообщество. Однако на полуострове после этого ничего не изменится. Российское законодательство позволяет не признавать любое решение международной организации или суда.

489 миллионов рублей — почти $10 млн в 2014-2016 годах выделили в бюджете РФ на оплату внештатных юристов для разбирательств с Украиной в Европейском суде по правам человека, по данным российского минюста.