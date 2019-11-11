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вторник, 12 ноября 2019 06:16

Кирилл и Путин понимают веру как бронепоезд с крестом

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Русская православная церковь отказалась поминать в молитвах уже четвертого предстоятеля мировых православных церквей. Вслед за Патриархом Константинопольским и архиепископом Афинским дошла очередь до Патриарха Александрийского. Он признал автокефалию Православной церкви Украины 8 ноября. Митрополита Киевского Епифания поминать и не начинали.

После предоставления автокефалии ПЦУ Москва спровоцировала раскол в западноевропейском экзархате русских приходов Константинопольского патриархата. Достаточного количества верующих для принятия решения о его переходе в РПЦ не было. Произошла церковная аннексия. Ее можно сравнить с путинской аннексией Крыма.

Раскольническая деятельность Московской патриархии русскими приходами в Европе не ограничится. Она пугает уже созданием их в Африке.

Москва чувствительна к проблемам вторжения на каноническую территорию, но сейчас все переходит на военные рельсы, пишет близкое к Кремлю издание "Россия в глобальной политике". Именно так Кирилл и Путин понимают веру — бронепоезд с крестом вместо красной звезды.

Русская православная церковь готова провоцировать раскол в каждой из церквей, предстоятели которой признают ПЦУ. В конце концов глобально появятся две православные юрисдикции — мировое православие и "русский мир", Вселенский патриарх и Московский анти-патриарх. Впрочем, не знаю, можно ли будет вообще тогда отнести Русскую церковь и ее сторонников к православному миру. Раскольники они и есть раскольники.

Автор: Виталий ПОРТНИКОВ, публицист
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