Киеву нечего предложить Москве в обмен на мир

Киев и Москва спорят о формуле возвращения Донбасса. Кремль хочет, чтобы Украина амнистировала боевиков, легализовала их посредством выборов и закрепила особый статус региона в Конституции.

Предыдущая власть отвергала этот вариант. Ее в Москве быстро объявили враждебной. Новые жители Банковой заявили о планах сесть за стол переговоров с Кремлем. У активной части общества возникли подозрения. Каждая сторона должна что-то дать другой.

Киев говорит, что не собирается уступать в принципиальных вещах. Настаивает, что выборы невозможны без вывода войск и передачи контроля над границей. Сначала доступ на оккупированные территории должны получить украинские законы, медиа и политические партии. Только с этих позиций украинская власть намерена вести переговоры с агрессором. Но что тогда Киев собирается предложить Москве?

Отмена западных санкций? Но Кремлю достаточно остановить войну на Донбассе, чтобы вернуться на европейские рынки. Вместо этого Москва приспособила свою экономику к новой реальности. Перевела бремя расходов на своих граждан. Санкции ухудшили быт россиян, но не влияют на политический курс страны.

Отмена украинских санкций? Это может быть важным для части отечественного бизнеса, завязанного на российский рынок, но не для Москвы.

Возвращение РФ в мировую политику? Российские делегации и так возвращают в международные организации без учета позиции Киева. Например, в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Добрососедские отношения? Это невозможно из-за аннексии Крыма. Судьбу полуострова Москва отказывается обсуждать, а Киев не может вывести ее за скобки. Если Банковая попытается торговать темой украинского полуострова, это чревато внутренним противостоянием.

Киеву нечего предложить Москве. Если Украина настаивает на своей формуле мира на Донбассе - России нет смысла на эти предложения соглашаться. По крайней мере, пока от этого мира не будет зависеть устойчивость российского режима. Это битва взаимоисключающих сценариев. Победа Киева будет означать проигрыш Москвы. И наоборот.

В 2014-м Россия отобрала у нас территории. Ответом стало приобретение Украиной суверенитета. За пять лет Москва пытается сделать обратный обмен.