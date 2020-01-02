Государство должно пойти на принудительное объединение громад

— Суть децентрализации в том, чтобы передать на местные уровни деньги, — говорит экономист 53-летний Борис КУШНИРУК. — Объединенные территориальные громады должны иметь финансовую самодостаточность и быть удобны. Слишком большие - некомфортны и не отличаются от района. В таких все административные услуги сосредоточены в центре.

— Следующий шаг после создания ОТГ — укрупнение районов и передача их полномочий местному самоуправлению, — продолжает Кушнирук. — Для этого нужна конституционная реформа. Вместо районов создадут округа. Так должны возникнуть новые города-центры притяжения.

Районы обычно не имеют своего населенного пункта, который был бы сердцем жизни на этой территории. Они находятся под влиянием областного центра. Все, что удалено от него, вымирает. Нужно обеспечить ежечасное транспортное сообщение между территорией округа и новым центром. Если это будет убыточно для перевозчика, государство должно выделять субсидии. Надо дать городам возможности быть привлекательными для бизнеса. Стоит формировать налоговую систему, которая стимулировала бы развитие определенных городов в пределах ОТГ. Вокруг них должно происходить объединение.

13 декабря Владимир Зеленский внес в парламент законопроект изменений в Конституцию относительно децентрализации. Как его оцениваете? Предлагает ликвидировать районы, образовать округа и должность префекта.

— Полномочия префектов и местного самоуправления не выписаны четко и могут пересекаться. Первые не должны объединять контрольную и исполнительную функции. Как вертикаль президента префекты могут следить за законностью на местах. Именно поэтому их должен назначать глава государства без Кабмина. То, что предлагают сейчас, порождает противоречия между президентом и правительством. Если они принадлежат разным политсилам, могут просто не договориться о кандидатуре.

Префект может остановить деятельность или решение местных и областных советов. Выглядит так, будто он имеет право единолично оценивать их. Но законность решения должен определять суд по представлению префекта. Если он решает, что местный или областной совет нарушил закон, должен дать семь дней для отмены. Если в течение этого времени депутаты не соберутся и не проголосуют за это, их можно распустить. Это надо внести в законопроект.

Должен быть предохранитель от злоупотреблений префекта. Мол, если дважды его представления суд признал необоснованными, теряет должность. Ведь он такими действиями саботирует и парализует работу местных и областных советов.

По президентскому законопроекту, особый статус регионов Верховная Рада может утверждать простым большинством голосов. Это — опасно. Особенно по Донбассу. Вопрос о статусе регионов надо определять только конституционным большинством. Иначе ставим под сомнение, что Украина — унитарное государство.

Создали около тысячи объединенных территориальных громад, к которым принадлежат 11 миллионов людей. Почему не все решили объединиться?

— Иногда населенные пункты объединяются с менее развитыми и вынуждены их вытягивать на себе. Однако в какой-то момент государство должно пойти на принудительное всеобщее объединение. Нельзя жить с двумя параллельными устройствами. Есть пряник — налоговые льготы и преференции для тех, кто добровольно объединился вовремя. Но есть и кнут — принудительное создание ОТГ без поощрений.

Какие экономические вызовы ждут нашу страну в ближайшее время?

— Отжила свое пенсионная система. Солидарная модель умирает и с каждым годом усугубляет дыру в бюджете. Население стареет, рождаемость низкая. Все меньше трудоспособных на одного пенсионера.

Переходить сразу на накопительную систему не стоит. Можно сделать ее смешанной и добровольной. Государство будет собирать минимальный процент пенсионных взносов и гарантировать небольшую сумму пенсий по солидарной системе. Если же люди хотят получать больше, будут отчислять некий процент в частные или государственные фонды.

Какие реформы стоит провести прежде всего?

— В мире идет экономическая борьба. Конкурируют за инвестиции. Интересна ли определенная территория, чтобы там жить и создавать бизнес? Мы до сих пор слаборазвитая страна. Не можем предложить надежную правовую систему. Судопроизводство — отражение общества. Запрос на справедливость формирует средний класс, который почти отсутствует в Украине. Для формирования этой прослойки надо максимально уменьшить налоговое давление на бизнес.

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за отмену запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Какая модель рынка земли оптимальна?

— Мораторий нарушает конституционные права украинцев. Поэтому реформа очень нужна.

Нидерланды по площади не намного больше, чем Киевская область. Экспортируют аграрной продукции более, чем на 85 миллиардов евро в год. Украина же в прошлом году продала на 19 миллиардов долларов. Нидерланды производят нишевую продукцию (масло, яйца, мясные, овощные и фруктовые консервы, шоколад и пиво. Страна занимает первое место в мире по экспорту молочных продуктов. — ГПУ) и перерабатывают ее. Это увеличивает добавленную стоимость.

Чтобы наш большой и средний агробизнес были успешны, государство должно обеспечить хорошую логистику — дороги, железнодорожные сообщения, хранилища. Но должна сформировать и мощную прослойку фермеров. Они не будут конкурировать с агрохолдингами в растительной продукции — для этого нужны очень большие площади. На маленьких участках будут заниматься нишевым производством. Им тоже потребуется помощь государства. Оно должно помогать в строительстве хранилищ. У нас негде хранить урожай, он часто портится. Фермер не может построить хранилище собственными силами. Поэтому власть должна стимулировать их объединяться в кооперации. Они должны получать 30 процентов дотации из бюджета, 15 процентов платят сами, остальное — долгосрочный дешевый кредит. Также государство должно помогать с капельным орошением, чтобы урожай был стабильный.

Надо обеспечить возможности переработки. Должны экспортировать не только сырье. Это даст большой прирост добавленной стоимости.

Международный валютный фонд предварительно согласовал новую программу сотрудничества на 5,5 миллиарда долларов. О чем это свидетельствует?

— Это позитивный сигнал. Но надо дождаться окончательного решения. Его должен принять совет директоров Фонда. Камень преткновения в конфликте с олигархом Игорем Коломойским. Украинские суды переносят свои слушания, никак не могут окончательно вынести решение о законности национализации Приватбанка. Как будто ждут, чтобы МВФ подтвердил предоставление Украине денег. Потом могут устроить какое-то безобразие. Фонд не хочет согласовывать транш без конечного решения с Приватбанком. Международные партнеры прекрасно понимают, какие подковерные игры может вести украинская власть.

Пойдет ли Зеленский на открытый конфликт с Коломойским?

— Игорь Валерьевич заинтересован, чтобы Украина не работала с МВФ. Для него сильный, независимый Зеленский — опасный. Олигарх хочет, чтобы национализацию Привата признали незаконной. Тогда сможет отозвать все иски, которые банк подал против него и его партнера Геннадия Боголюбова (до национализации мошенничество в банке привело к ущербу в $5,5 млрд, подтвердило международное детективное агентство "Кролл". В декабре 2017 года уже государственный Приватбанк подал иск в высокий суд Лондона. Британцы арестовали активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на $2,5 млрд. — ГПУ). Суды не могут рассматривать дело, когда нет иска и претензии отозваны.

Почему падает доллар?

- Из-за высоких процентных ставок стало выгодно инвестировать в облигации государственного займа. В прошлом году в них вложили около 100 миллиардов гривен. Это повлекло дополнительное поступление валюты на внутренний рынок. Но такое укрепление гривны не является положительным для экономики. Ухудшилась деятельность экспортных предприятий. В национальной валюте у них упала выручка. Доходы в бюджет завязаны на налогах с этих предприятий. Они тоже упали.

Раньше весны ситуация с курсом доллара не изменится. Но потом он неизбежно начнет расти.

"Шахматы помогают просчитывать на несколько шагов вперед"

Борис Кушнирук родился в Киеве. Жил с матерью, которая работала водителем, и старшим братом. В техническом училище получил специальность токаря. Работал на заводе "Буревестник". Окончил планово-экономический факультет Киевского института народного хозяйства. В 25 лет возглавил отдел страхования депозитов Нацбанка. Через год стал председателем правления банка "Юнекс". Руководил группой советников президента Ассоциации украинских банков, был консультантом правительства по развитию финансового сектора. Занимается аналитикой и консультированием по экономике и политике. В 2012-м баллотировался в народные депутаты в округе №154 на Ривненщине. Кандидат в мастера спорта по шахматам.

— Шахматы помогают просчитывать на несколько шагов вперед, — говорит.

Любит кататься на водных лыжах. Холост, детей не имеет.