Газ может подорожать в два раза

- Европа отходит от "грязной энергетики" - угля и атомной энергии. Мощности переводят на газ. В нем растет потребность, поэтому топливо дорожает, - говорит эксперт по энергетике 50-летний Святослав Павлюк. Стоимость газа на мировых рынках начала увеличиваться с начала года. На 13 сентября составила $ 730 за тысячу кубометров - подскочила более чем в два раза.

- Ближайшие 20 лет будет развиваться "зеленая энергетика" - солнечная, ветровая, - продолжает Святослав Павлюк. - Сейчас она требует больших финансовых вливаний. Но где-то в 2040-х подешевеет. Отпадет необходимость больших объемов. Однако сейчас газ - основная альтернатива угольной и атомной энергии.

Какую роль в подорожании играет Россия?

- Она крупнейший поставщик. Может создавать кризисы и дефициты на европейском рынке. Москва явно не саботирует поставки. Но в свете достройки и запуска "Северного потока-2" (газопровода из РФ в Германию в обход Украины. 10 сентября российская компания Газпром объявила о завершении строительства. Поставки газа планируется начать 1 октября, обе нити могут заработать до 1 декабря. - ГПУ) хочет показать, что прокачка через украинскую газотранспортную систему невыгодна.

Год тому назад в Украине заработал рынок газа. Но стоимость кубометра напугала людей. Правительству пришлось ограничивать цены.

- Стоимость и сейчас ограничена. Реальная цена - 19 тысяч гривен за кубометр, с учетом доставки. Нафтогаз закачивает топливо в хранилища по европейским ценам и продает населению со значительной скидкой - по 7,4 тысячи гривен за кубометр. Максимально допустимая правительством - 7,9 тысячи. Получается, что закупаем условно за 750 гривен, а потребители платят 300. У людей создается впечатление, что власть способна решить все проблемы с отоплением. Поэтому можно не утеплять жилье и не ограничивать себя в потреблении. В крайнем случае - перекрыть дороги и устроить протест. В такой ситуации Кабмин начинает оказывать давление на частные компании, чтобы решить проблемы с газом за их счет.

На конец лета Украина должна 18 миллиардов кубометров газа, подземные хранилища заполнены почти на 60 процентов. Хватит ли этого на отопительный сезон?

- Из этих 18 миллиардов кубометров 6 принадлежат частным компаниям. Газа, который добывают в Украине, хватает для внутренних нужд. Если зима будет холодная, цена газа может возрасти до 17 тысяч. Украинцам надо утеплять дома и приучаться экономить. Больших объемов потребления газа мы не выдержим.