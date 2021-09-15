Газ может подорожать в два раза

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Просмотров: 99
"Трудовую миграцию надо воспринимать спокойно. Человек имеет право зарабатывать больше" - эксперт
"Трудовую миграцию надо воспринимать спокойно. Человек имеет право зарабатывать больше" - эксперт
Просмотров: 216
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 477
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 693
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 171
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 432
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2169
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 567
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 477
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 477
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 738
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 603
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 684
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2430
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
15 сентября 2021
Просмотров: 252
13 символів
– Усе, що ніколи не дозволила б собі в реальному житті, висловлюю у віртуальному. Може, колись напишу книжку типу "Чого хочуть чоловіки", ...
четверг, 16 сентября 2021 07:36

Газ может подорожать в два раза

  Комментировать

- Европа отходит от "грязной энергетики" - угля и атомной энергии. Мощности переводят на газ. В нем растет потребность, поэтому топливо дорожает, - говорит эксперт по энергетике 50-летний Святослав Павлюк. Стоимость газа на мировых рынках начала увеличиваться с начала года. На 13 сентября составила $ 730 за тысячу кубометров - подскочила более чем в два раза.

- Ближайшие 20 лет будет развиваться "зеленая энергетика" - солнечная, ветровая, - продолжает Святослав Павлюк. - Сейчас она требует больших финансовых вливаний. Но где-то в 2040-х подешевеет. Отпадет необходимость больших объемов. Однако сейчас газ - основная альтернатива угольной и атомной энергии.

Какую роль в подорожании играет Россия?

- Она крупнейший поставщик. Может создавать кризисы и дефициты на европейском рынке. Москва явно не саботирует поставки. Но в свете достройки и запуска "Северного потока-2" (газопровода из РФ в Германию в обход Украины. 10 сентября российская компания Газпром объявила о завершении строительства. Поставки газа планируется начать 1 октября, обе нити могут заработать до 1 декабря. - ГПУ) хочет показать, что прокачка через украинскую газотранспортную систему невыгодна.

Год тому назад в Украине заработал рынок газа. Но стоимость кубометра напугала людей. Правительству пришлось ограничивать цены.

- Стоимость и сейчас ограничена. Реальная цена - 19 тысяч гривен за кубометр, с учетом доставки. Нафтогаз закачивает топливо в хранилища по европейским ценам и продает населению со значительной скидкой - по 7,4 тысячи гривен за кубометр. Максимально допустимая правительством - 7,9 тысячи. Получается, что закупаем условно за 750 гривен, а потребители платят 300. У людей создается впечатление, что власть способна решить все проблемы с отоплением. Поэтому можно не утеплять жилье и не ограничивать себя в потреблении. В крайнем случае - перекрыть дороги и устроить протест. В такой ситуации Кабмин начинает оказывать давление на частные компании, чтобы решить проблемы с газом за их счет.

На конец лета Украина должна 18 миллиардов кубометров газа, подземные хранилища заполнены почти на 60 процентов. Хватит ли этого на отопительный сезон?

- Из этих 18 миллиардов кубометров 6 принадлежат частным компаниям. Газа, который добывают в Украине, хватает для внутренних нужд. Если зима будет холодная, цена газа может возрасти до 17 тысяч. Украинцам надо утеплять дома и приучаться экономить. Больших объемов потребления газа мы не выдержим.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Газ может подорожать в два раза». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
сентября

Христианские радикалы убили до 3,5 тыс. палестинских беженцев

Самое читаемое
&quot;Голые&quot; платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
"Голые" платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
12
 Просмотров: 11799
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 8082
Умерла участница кулинарного шоу &quot;Мастер Шеф&quot;
Умерла участница кулинарного шоу "Мастер Шеф"
6
 Просмотров: 4275
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok 1 Просмотров: 4023
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
5
 Просмотров: 3987
Комментарии
Российские оккупанты пытают задержанных крымских татар
Российские оккупанты пытают задержанных крымских татар Просмотров: 27
"Жажду наказаний Лукашенко утолил. Будет торговаться"
"Жажду наказаний Лукашенко утолил. Будет торговаться" Просмотров: 9
Украина должна использовать обострение на Донбассе
Украина должна использовать обострение на Донбассе Просмотров: 99
Независимость, оккупированная олигархами
Независимость, оккупированная олигархами Просмотров: 54
Четырех министров могут уволить
Четырех министров могут уволить Просмотров: 27
Больше всего комментируют
9
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
4
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
4
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
2
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер
Голосов: 9
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть