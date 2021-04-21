Европейцы - ситуативные союзники. Реальные - Соединенные Штаты и Турция

16 апреля в Париже президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном. Беседовали с глазу на глаз более 1,5 часа. Главная тема - обострение на Донбассе. Позже по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.

- Только в этом году погибли 30 украинских военных. Не из-за случайных выстрелов, как говорят боевики или представители российской власти. Большинство этих убийств - прицельный снайперский огонь. Приближаемся к следующему заседанию "нормандской четверки". Считаю, что это возможно, - говорит 43-летний Владимир Зеленский после встречи. - Я настроен, чтобы мы вчетвером (с президентом РФ Владимиром Путиным. - ГПУ) подключились к обсуждению ситуации на Донбассе и деоккупации наших территорий.

Лидеры договорились о встрече представителей четырех стран для обсуждения документа "Кластеры для имплементации Минских соглашений". Его разрабатывает "нормандская четверка" по предложению Германии и Франции. Должен согласовать последовательность выполнения пунктов Минских договоренностей, которые Киев и Москва видят по-разному. В понедельник страны подготовили приложения к этим кластерам - с чем согласны, а с чем нет.

- Россия должна снять напряжение. Его уровень на украинской границе недопустим, - говорит Эммануэль Макрон, 43 года, 18 апреля в интервью Си-Би-Эс. - Мы должны ускорить дипломатический диалог. США и ЕС должны быть ясными по отношению к РФ. Мы никогда не согласимся с новыми военными операциями на украинской территории. Только санкций недостаточно. Отдаю преимущество диалогу. Но для этого нужен авторитет. Должны определить четкие красные линии для России. Нападение на Украину несколько лет тому назад - это провал нашего коллективного авторитета по отношению к РФ.

На днях Макрон собирается говорить с Путиным.

- Предательства в Париже не произошло. Но даже маленькой победы - тоже, - говорит политолог Олег Саакян, 26 лет.

- Есть позитив в том, что президенты говорили дольше, чем планировалось. Это вызвано заинтересованностью. За расплывчатыми заявлениями президентов может крыться отсутствие результата. Никаких договоров не подписали. Позиции России и Украины относительно трактовки Минских договоренностей - непримиримы.

- Нынешняя концентрация войск у нашей границы - игра Путина со Штатами, - говорит политолог Константин Батозский, 40 лет. - У Макрона и Меркель заканчиваются каденции. Хотят войти в историю. Ожидают дальнейшую динамику в отношениях Байдена и Путина. Есть риск, что станем театром военных действий. Хорошо, что находимся на повестке дня. Плохо, что президент не добивался на встрече экономической поддержки Украины. Никакого прорыва. Минские соглашения - это клей, в котором все тонет. Должны видеть хоть один жест доброй воли со стороны России - разблокирование контрольно-пропускных пунктов или обмен пленными. До того ничего происходить не будет. Россия дала четкий сигнал, что мир ее не интересует. Европейская дипломатия слабая со времен Второй мировой. Если не усилим экономические связи с ЕС, у них будет мизерный интерес к украинским проблемам. Это формальные союзники. Реальные США и Турция.

- От нас Москва требует проведения местных выборов на Донбассе до контроля над границей, признания боевиков стороной переговоров, подачи воды в Крым. РФ будет оказывать влияние на Францию ​​и Германию, чтобы и дальше склоняли к этому Украину, - добавляет аналитик Украинского института будущего Илия Куса, 27 лет. - Мир любой ценой - самоубийство. Другой вариант - тупик и обострение. Украина - на растяжке.