Европейцы - ситуативные союзники. Реальные - Соединенные Штаты и Турция

 
Ексклюзивы
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 324
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Просмотров: 549
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 837
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 207
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 396
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2349
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13077
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 963
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 486
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 324
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 396
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 693
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13077
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 414
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 апреля 2021
Просмотров: 342
Містичний Дімаров
"А хтось продає книжки Анатолія Дімарова?" – у фейсбучній групі "Книжкова барахолка" – ажіотаж. Після виходу серіалу "І будуть люди" за ...
четверг, 22 апреля 2021 07:35

Европейцы - ситуативные союзники. Реальные - Соединенные Штаты и Турция

  Комментировать
 

16 апреля в Париже президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном. Беседовали с глазу на глаз более 1,5 часа. Главная тема - обострение на Донбассе. Позже по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.

- Только в этом году погибли 30 украинских военных. Не из-за случайных выстрелов, как говорят боевики или представители российской власти. Большинство этих убийств - прицельный снайперский огонь. Приближаемся к следующему заседанию "нормандской четверки". Считаю, что это возможно, - говорит 43-летний Владимир Зеленский после встречи. - Я настроен, чтобы мы вчетвером (с президентом РФ Владимиром Путиным. - ГПУ) подключились к обсуждению ситуации на Донбассе и деоккупации наших территорий.

Лидеры договорились о встрече представителей четырех стран для обсуждения документа "Кластеры для имплементации Минских соглашений". Его разрабатывает "нормандская четверка" по предложению Германии и Франции. Должен согласовать последовательность выполнения пунктов Минских договоренностей, которые Киев и Москва видят по-разному. В понедельник страны подготовили приложения к этим кластерам - с чем согласны, а с чем нет.

- Россия должна снять напряжение. Его уровень на украинской границе недопустим, - говорит Эммануэль Макрон, 43 года, 18 апреля в интервью Си-Би-Эс. - Мы должны ускорить дипломатический диалог. США и ЕС должны быть ясными по отношению к РФ. Мы никогда не согласимся с новыми военными операциями на украинской территории. Только санкций недостаточно. Отдаю преимущество диалогу. Но для этого нужен авторитет. Должны определить четкие красные линии для России. Нападение на Украину несколько лет тому назад - это провал нашего коллективного авторитета по отношению к РФ.

На днях Макрон собирается говорить с Путиным.

- Предательства в Париже не произошло. Но даже маленькой победы - тоже, - говорит политолог Олег Саакян, 26 лет.

- Есть позитив в том, что президенты говорили дольше, чем планировалось. Это вызвано заинтересованностью. За расплывчатыми заявлениями президентов может крыться отсутствие результата. Никаких договоров не подписали. Позиции России и Украины относительно трактовки Минских договоренностей - непримиримы.

- Нынешняя концентрация войск у нашей границы - игра Путина со Штатами, - говорит политолог Константин Батозский, 40 лет. - У Макрона и Меркель заканчиваются каденции. Хотят войти в историю. Ожидают дальнейшую динамику в отношениях Байдена и Путина. Есть риск, что станем театром военных действий. Хорошо, что находимся на повестке дня. Плохо, что президент не добивался на встрече экономической поддержки Украины. Никакого прорыва. Минские соглашения - это клей, в котором все тонет. Должны видеть хоть один жест доброй воли со стороны России - разблокирование контрольно-пропускных пунктов или обмен пленными. До того ничего происходить не будет. Россия дала четкий сигнал, что мир ее не интересует. Европейская дипломатия слабая со времен Второй мировой. Если не усилим экономические связи с ЕС, у них будет мизерный интерес к украинским проблемам. Это формальные союзники. Реальные США и Турция.

- От нас Москва требует проведения местных выборов на Донбассе до контроля над границей, признания боевиков стороной переговоров, подачи воды в Крым. РФ будет оказывать влияние на Францию ​​и Германию, чтобы и дальше склоняли к этому Украину, - добавляет аналитик Украинского института будущего Илия Куса, 27 лет. - Мир любой ценой - самоубийство. Другой вариант - тупик и обострение. Украина - на растяжке.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Европейцы - ситуативные союзники. Реальные - Соединенные Штаты и Турция». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

35 млн человек стали свидетелями испытания ядерной бомбы

Приняли закон, запрещающий мужчинам обольщать женщин

Сиамские близнецы жили по неделе с разными женщинами

От утечки газа 20 кварталов превратились в руины, погибли более 200 человек

За решетку бросили убийцу, который поднял переполох в Голливуде

В результате железнодорожной катастрофы погибли и пострадали до 3000 человек

Застрелили бывшего главу Национального банка Украины

Самое читаемое
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку 1 Просмотров: 10872
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 9990
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 8487
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото Просмотров: 7065
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
4
 Просмотров: 6822
Комментарии
Кремль морально готовит общество к войне
Кремль морально готовит общество к войне Просмотров: 45
Байден попросил Путина о встрече
Байден попросил Путина о встрече Просмотров: 225
Есть хорошая возможность для вступления в Североатлантический альянс
Есть хорошая возможность для вступления в Североатлантический альянс Просмотров: 9
Чехия обвиняет Россию в подрыве складов боеприпасов
Чехия обвиняет Россию в подрыве складов боеприпасов
"Анкару интересуют наши самолеты и двигатели"
"Анкару интересуют наши самолеты и двигатели" Просмотров: 63
Больше всего комментируют
4
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
4
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
4
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
2
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
1
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку
Голосов: 306
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть