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четверг, 22 апреля 2021 06:20

Есть хорошая возможность для вступления в Североатлантический альянс

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- Мы должны сделать все, чтобы завтра или послезавтра Путин нас не захватил. Единственная возможность для этого - членство Украины в Североатлантическом альянсе, - говорит посол Украины в Германии 45-летний Андрей Мельник в эфире радио "Дойчляндфунк". - Сейчас у наших границ и на оккупированных территориях сосредоточили около 90 тысяч российских военных. Это самое большое перемещение войск России со времен Второй мировой войны.

Единственное, что может защитить Украину от вторжения - немедленное предоставление членства в НАТО. Без санкций и летального оружия Запада наша страна вряд ли продержалась бы семь лет войны. Но этого недостаточно. Украина или становится частью НАТО и вносит свой вклад в безопасность Европы, или нам остается только вооружаться самим. И, возможно, снова подумать о ядерном статусе.

- Сейчас хорошая возможность для вступления в Альянс. Но ее легко потерять бездействием, - говорит директор Международного института демократии 51-летний Сергей Таран. - Когда-то мало кто верил, что Украина получит безвиз. Но это произошло. Ценой упорного труда. НАТО уже рассматривает вопрос включения Украины в свой состав. Нужны решительность нашего руководства и активные действия. К сожалению, ни того, ни другого нет.

Отказ от ядерного статуса в 1994 году был ошибкой украинского руководства. Такое оружие защитило бы нас от агрессивных посягательств. И упростило бы вступление в НАТО. Ядерный статус приобретается не через декларации. Для содержания такого вооружения необходимо иметь мощную экономику.

А от западных союзников нам сейчас нужны летальное оружие, усиление санкций против России и перекрытие силами НАТО воздушного пространства над Украиной.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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