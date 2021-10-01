На территории России устроили ядерный взрыв

2 октября 1974 в Якутии устроили ядерный взрыв.
Осуществили его для того, чтобы создать на левом берегу ручья Улахан-Басситах плотину хвостохранилища - могильника для радиоактивных отходов Удачнинського горно-обогатительного комбината. Проект получил название "Кристалл".
Хвостами называют продукты обогащения полезных ископаемых.
Взрыв устроили в скважине на глубине 98 м в вечных известняках. Разработчики планировали незначительный выброс радиоактивных продуктов взрыва.
После взрыва радиоактивное облако распространилось в безлюдной местности по ветру. Образовало радиоактивный след.
Всего планировали восемь взрывов, но из-за выброса радиации проект свернули.
Через пять дней после взрыва сняли ограничения на допуск населения на закрытую территорию. Исключение составила зона навала почвы. Вокруг нее на расстоянии 100 м поставили предупредительные знаки.
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Через 18 лет скважину взрыва засыпали. На месте взрыва регулярно проводят замеры радиационного фона.
Всего в Якутии было 12 подобных взрывов.
Подземный ядерный взрыв провели в восточном крыле шахты "Юнком" в Юнокоммунаровске - теперь Бунге, 16 сентября 1979 года. Эксперимент назвали "Кливаж". В шахте фиксировали большую частоту внезапных выбросов угля, породы и газа. По замыслу экспертов этому должен был помешать контролируемый взрыв. Мог снизить напряжение в горном массиве.
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