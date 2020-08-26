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четверг, 27 августа 2020 07:41

Двум Украинам придется объединиться, чтобы не дать шанса третьей

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На День Независимости мы видели две Украины.

Одна Украина — это ветераны, волонтеры и люди, которые отбивали ладони, аплодируя им на Крещатике. Срывали голос, выкрикивая слова благодарности.

Вторая Украина - это дешевый корпоратив под попсовую музыку. Пиво, шашлыки, как хорошо, что есть дополнительный выходной.

Эмоционально я на стороне первой Украины, а на вторую просто не могу спокойно смотреть.

А умом я осознаю, что этими двумя ситуация не исчерпывается. Есть еще те, для кого День Независимости вообще не праздник, потому что они не принимают Украину, хоть и имеют в кармане украинский паспорт. Что кроме Украины под лозунгом "Слава Украине!" и под попсовую музыку есть еще третья — под лозунгом "Путин, введи войска".

Это значит, что двум Украинам придется объединиться, чтобы не дать шанса третьей. Эмоционально это неприятно. Но все остальные сценарии уж больно плохи.

Автор: Валерий ПЕКАРЬ, соучредитель гражданской платформы "Новая страна"
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Дата
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