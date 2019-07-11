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пятница, 12 июля 2019 06:10

Дмитрий Кухарчук хочет развить туристическую отрасль в Черкассах

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Лидер Черкасской ячейки "Национального корпуса" 29-летний Дмитрий Кухарчук баллотируется по 194-му избирательному округу. Идет самовыдвиженцем. Говорит, хочет представлять интересы каждого черкасщанина, а не политической силы.

— Я иду в Раду от вашего имени. Тех, кто хочет развития города и страны, — рассказывает Кухарчук во время встреч с избирателями. Он проводит встречи в городе почти ежедневно.

Кухарчук пять лет занимается общественной и политической деятельностью. Не будучи у власти, ему удалось сделать для Черкасс много полезного.

Кандидат с командой разработали программу действий, которой будет придерживаться во время работы в Раде. В его планах — превратить Черкассы в культурный центр с развитым туризмом.

— Я живу этим делом. Черкассы должны стать городом будущего. Воплощение этой идеи зависит от каждого жителя, — говорит Кухарчук. — Работа политика — собственным примером показывать людям, что действовать нужно вместе. Давайте объединять усилия и требовать справедливости.

Программа кандидата предусматривает решение вопроса безопасности. Хочет создать муниципальную стражу. Установить на улицах освещение и камеры наблюдения.

Одна из проблем города — общественный транспорт. Горожанам приходится долго ждать троллейбусов и маршруток, в которые невозможно втиснуться. Кроме того, почти всем машинам необходим ремонт.

— Реформа транспорта будет моим первым политическим шагом. Планируем помочь городу с расширением троллейбусного парка. А впоследствии перевести центральные улицы на электрический транспорт, оснащенный новейшими системами и кондиционерами, — комментирует свои задачи Дмитрий Кухарчук.

По инициативе кандидата сделали дорогу по улице Героев Днепра. Среди задач, которые стоят перед городом, называет ремонт автодорог и обустройство велодорожек по городу.

— Я не могу оставаться равнодушным к просьбам людей. Каждый вечер во дворах ко мне обращаются сотни людей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, — говорит кандидат в народные депутаты. - Мы помогаем черкасщанам с ремонтом подъездов и дорог. Вместе стараемся сделать наш город комфортным и безопасным.

Дмитрий Кухарчук создал центр досуга "Амброс хаб", который совмещает комнату отдыха и конференц-зону. Хочет открыть спортивные площадки, чтобы популяризировать различные виды спорта.

- В одной части хаба люди смогут общаться. В другой — организуем кинопоказы, литературные, научно-дискуссионные клубы, стендапы, концерты, — говорит Кухарчук. — Стараемся создать для молодежи условия для развития. Такие центры организуем в каждом микрорайоне.

Важной составляющей программы кандидата является защита прав рабочих. Кухарчук с единомышленниками столкнулся с этой проблемой на предприятии Черкассыоблэнерго. Им удалось спасти работников от фальшивой приватизации и банкротства. Теперь планируют уберечь от политического и уголовного рейдерства другие предприятия.

— Мы нашли силы и отстояли трудовой коллектив Черкассыоблэнерго. Поддержка людей побуждает нас бороться за права каждого работника, — добавляет политик.

Программа Дмитрия Кухарчука также содержит направления доступного жилья и решения проблемы бездомных животных.

Автор: Анна ОРЕЛ
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