9 октября в Стамбуле началось заседание синода Константинопольского патриархата. На нем могут утвердить томос относительно автокефалии Украинской православной церкви. То есть предоставить статус поместной — самоуправляемой, независимой части Вселенской православной церкви.

Утром 10 октября на заседание синода прибыли архиепископ Даниил Памфилонский и епископ Илларион Эдмонтонский. В сентябре они приехали в Киев как посланцы Вселенского патриархата. Должны были координировать общение между представителями трех православных церквей — Киевского и Московского патриархатов и автокефальной. А также должны помочь организовать собор, на котором провозгласят Украинскую поместную православную церковь и изберут ее предстоятеля.

Их доклад о пребывании в Украине заслушали во время синода в Стамбуле.

— Все будет хорошо. С Божьей помощью, — ответил на вопрос журналистов экзарх Даниил, 46 лет, перед заседанием. — Я был рад увидеться с представителями церковной и светской власти Украины. Впечатления от поездки хорошие. Церкви в Украине готовы к объединению уже в течение 27 лет. Если не дольше — век.

11 октября продолжили обсуждать украинский вопрос.

— Наш доклад прошел замечательно. Восприняли его хорошо. Мы провели встречу с патриархом, а сегодня утром продолжаем, — говорит Даниил Памфилонский. — Надеемся, что до конца дня появится официальное сообщение. Все заинтересованы украинской темой. Имели много вопросов и ответов. Думаю, будет что-то позитивное.

На момент сдачи газеты в печать еще не было решения синода и официального заявления.